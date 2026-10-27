DAX 25.394 -0,1%ESt50 6.105 -0,2%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,60 +0,9%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.467 -0,2%Euro 1,1155 -0,2%Öl 116,4 +0,5%Gold 4.000 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-Adhoc: SUSS MicroTec SE : SUSS beschließt Produktionsverlagerung und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
47.50 EUR -4.95 EUR -9.44 %
Charts | News | Analysen

EQS-Ad-hoc: SUSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognose / Gesamtjahr
SUSS MicroTec SE : SUSS beschließt Produktionsverlagerung und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

27.10.2026 / 08:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

SUSS beschließt Produktionsverlagerung und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an
  • Optimierung des Produktionsnetzwerks soll Skalierbarkeit, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken
  • Einmalaufwendungen von insgesamt rund 6,2 Mio. €, davon ca. 4,5 Mio. € im Geschäftsjahr 2026, bringen perspektivisch Kosten- und Effizienzvorteile
  • EBIT-Margen- und Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst
 
Garching, 27. Oktober 2026 – Der Vorstand der SUSS MicroTec SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Produktionsaktivitäten in Garching künftig auf die beiden größten Fertigungsstandorte des Unternehmens Zhubei (Taiwan) und Sternenfels (Deutschland) zu konzentrieren. Am Standort Garching sollen künftig keine Anlagen und Module mehr gefertigt werden. Diese Maßnahme geht mit einer Anpassung der Personalstruktur von etwa 70 Mitarbeitenden einher, die sozialverträglich und im partnerschaftlichen Dialog mit der Arbeitnehmervertretung gestaltet werden soll.
Mit der Produktionsverlagerung verfolgt SUSS das Ziel, Kapazitäten gezielt zu bündeln und die Voraussetzungen für die weitere Skalierung des Geschäfts sowie das erwartete Wachstum der kommenden Jahre zu schaffen. In diesem Zusammenhang erwartet das Unternehmen Einmalaufwendungen von insgesamt rund 6,2 Mio. €, von denen nach derzeitiger Planung ca. 4,5 Mio. € im Geschäftsjahr 2026 anfallen, sowie zeitliche Verschiebungen bei der Umsatzrealisierung. Darüber hinaus berücksichtigt die angepasste Prognose die derzeit angespannte Liefersituation bei einzelnen Komponenten, die voraussichtlich zu Umsatzverschiebungen in das Geschäftsjahr 2027 führen wird.
Der Umsatz wird nun in einer Spanne von 405 bis 425 Mio. € erwartet (bisher: 425 bis 485 Mio. €). Für die EBIT-Marge wird nun eine Spanne von 5 bis 7% erwartet (bisher: 8 bis 10 %). Die Prognose für die Bruttomarge von 35 bis 37 % bleibt unverändert.
 
Hinweis zu alternativen Leistungskennzahlen (APM): Die Definitionen zu in dieser Meldung verwendeten Alternativen Leistungskennzahlen sind auf der Website https://www.suss.com/de/investor-relations/apm veröffentlicht


Mitteilende Person
Sabrina Müller
Vice President Investor Relations & Communications
E-Mail: sabrina.mueller@suss.com
Tel.: +49 160 94989008
 


Ende der Insiderinformation

27.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SUSS MicroTec SE
Schleissheimer Strasse 90
85748 Garching
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 32007-306
Fax: +49 (0)89 4444 33420
E-Mail: florian.mangold@suss.com
Internet: www.suss.com
ISIN: DE000A1K0235
WKN: A1K023
Indizes: MDAX, TecDax
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900C3KRUTSYDK7N87
EQS News ID: 2422652

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
Werbung

2422652  27.10.2026 CET/CEST

Aktuelle SUSS MicroTec Aktie News

Werbung

SUSS MicroTec Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SUSS MicroTec nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.10.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Warburg Research
30.09.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.