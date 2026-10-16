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EQS-Adhoc: SYNBIOTIC SE: Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens

Werte in diesem Artikel
Aktien
SynBiotic SE
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Charts | News | Analysen

EQS-Ad-hoc: SynBiotic SE / Schlagwort(e): Insolvenz
SYNBIOTIC SE: Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens

16.10.2026 / 16:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die SYNBIOTIC SE teilt mit, dass sie beim Amtsgericht Münster einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft stellen wird.

Die anhaltend schwierige Marktlage im Cannabissektor hat sich erheblich nachteilig auf die Geschäftsentwicklung und die Finanzlage der Gesellschaft ausgewirkt.
Vor diesem Hintergrund ist es der Gesellschaft trotz intensiver Bemühungen der Geschäftsführung nicht gelungen, ihre Finanzierung rechtzeitig sicherzustellen.

Der Umsetzung flexibler Kapitalmaßnahmen durch die Geschäftsführung stand zudem die fehlende Zustimmung der letzten Hauptversammlung zur Schaffung neuer Kapitalia entgegen.

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Die Gesellschaft geht davon aus, dass ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt wird und die Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft zunächst fortgeführt werden.

Der Ausgang des Verfahrens und die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Aktionäre sind derzeit nicht verlässlich abschätzbar.

Für den Inhalt dieser Mitteilung ist die SYNBIOTIC SE verantwortlich.

Kontakt:

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SYNBIOTIC SE
Daniel Kruse
Geschäftsführender Direktor
ir@synbiotic.com



Ende der Insiderinformation

16.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SYNBIOTIC SE
Münsterstr. 336
40470 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: office@synbiotic.com
Internet: https://www.synbiotic.com/
ISIN: DE000A3E5A59
WKN: A3E5A5
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Tradegate BSX
LEI Code: 48510041U2G1IWA3R418
EQS News ID: 2417424

 
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2417424  16.10.2026 CET/CEST

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