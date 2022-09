EQS-Adhoc: SynBiotic SE schließt Kapitalerhöhung ab

EQS-Ad-hoc: SynBiotic SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

SynBiotic SE schließt Kapitalerhöhung ab



27.09.2022 / 23:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung) NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SynBiotic SE schließt Kapitalerhöhung ab München, 27. September 2022 Die SynBiotic SE hat die am 2. September 2022 beschlossene Barkapitalerhöhung abgeschlossen. Es konnten 142.261 Neue Aktien zum Bezugspreis in Höhe von EUR 12,00 je Neuer Aktie platziert werden. Aus dieser Kapitalerhöhung ergibt sich somit ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 1.707.132,00. Die Durchführung dieser Kapitalerhöhung soll voraussichtlich Anfang Oktober 2022 in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen werden. Die Einbeziehung in den Handel des Primärmarktes der Börse Düsseldorf und die Lieferung der Neuen Aktien wird voraussichtlich Mitte Oktober 2022 erfolgen. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit und Erweiterung durch mögliche Beteiligungen der SynBiotic SE eingesetzt werden. Über SynBiotic SE: Die SynBiotic SE ist die größte börsengelistete Unternehmensgruppe Europas im Hanf- und Cannabis-Sektor und verfolgt eine auf die EU fokussierte Buy & Build Investmentstrategie. Die Unternehmensgruppe umfasst die gesamte Supply Chain vom Anbau über die Produktion bis hin zum Handel vom Feld ins Regal. Ein Kerngeschäft des Unternehmens ist die Forschung & Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von cannabinoid- und terpenhaltiger Lösungsansätze für die großen Gesellschaftsprobleme wie Schmerz, Schlaf und Angst. Dabei ist die SynBiotic SE neben dem Nahrungsergänzungsmittel- und Kosmetikmarkt auch im medizinischen und zukünftig auch im Recreational-Cannabis-Sektor aktiv. Weitere Informationen stehen unter https://www.synbiotic.com bereit. Investorenkontakt Lars Müller presse@synbiotic.com 27.09.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com