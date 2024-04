EQS-Adhoc: SYNLAB AG: SYNLAB von Cyber-Angriff in Italien betroffen

EQS-Ad-hoc: SYNLAB AG / Schlagwort(e): Stellungnahme

SYNLAB AG: SYNLAB von Cyber-Angriff in Italien betroffen



19.04.2024 / 19:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Offenlegung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 SYNLAB von Cyber-Angriff in Italien betroffen Die SYNLAB AG ("SYNLAB", FWB: SYAB) gibt bekannt, dass SYNLAB Italien von den Folgen eines Cyber-Angriffs betroffen ist. Als Vorsichtsmaßnahme und in Übereinstimmung mit den IT-Sicherheitsverfahren von SYNLAB wurden alle IT-Systeme in Italien sofort deaktiviert, als der Angriff am frühen Morgen des 18. April 2024 festgestellt wurde. Aufgrund des Vorfalls wurde und wird der Geschäftsbetrieb von SYNLAB in Italien weitgehend ausgesetzt. SYNLAB hat eine Task Force mit internen und externen Experten eingerichtet, die daran arbeitet, die Auswirkungen des Vorfalls zu minimieren, die IT-Systeme wiederherzustellen und den Betrieb in Italien so schnell wie möglich wieder vollständig aufzunehmen. SYNLAB hat die Strafverfolgungsbehörden alarmiert und arbeitet eng mit den zuständigen Behörden zusammen. Die finanziellen Auswirkungen des Vorfalls auf SYNLAB können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden. Der Geschäftsbetrieb von SYNLAB außerhalb Italiens ist von dem Vorfall nicht betroffen. – Ende –



