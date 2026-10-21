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EQS-Adhoc: TAKKT AG: Cyberangriff bei TAKKT AG

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TAKKT AG
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EQS-Ad-hoc: TAKKT AG / Schlagwort(e): Sonstiges
TAKKT AG: Cyberangriff bei TAKKT AG

21.10.2026 / 16:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Cyberangriff bei TAKKT AG

Stuttgart, 21. Oktober 2026. Die TAKKT AG ist Ziel eines Cyberangriffs auf Teile ihrer IT-Systeme geworden. Betroffen sind IT-Systeme der Geschäftssparten Industrial & Packaging in Europa und Foodservices in Nordamerika. Um mögliche Auswirkungen einzugrenzen, wurden Teile der Systeme vorsorglich heruntergefahren. Dadurch sind derzeit die Auftragsabwicklung, der Kundenservice und die Auslieferungen erheblich eingeschränkt. Im Rahmen von Übergangslösungen können Bestellungen weiterhin über den Webshop und weitere Kanäle aufgegeben werden, ihre Weiterverarbeitung und Lieferung sind jedoch eingeschränkt. 

Die betroffenen IT-Systeme und das Ausmaß des Angriffs werden derzeit analysiert. Ob und in welchem Umfang ein Schaden entstanden ist und wann die Systeme wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht beurteilen.

Auf Basis des für solche Fälle vorgesehenen Notfallplans hat TAKKT unverzüglich Schutzmaßnahmen eingeleitet. Eine eigens eingerichtete Task-Force arbeitet gemeinsam mit externen Cybersecurity-Experten und IT-Forensikern daran, den Vorfall aufzuarbeiten und den regulären Betrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen.
Kontakt:
Benjamin Bühler
Head of Investor Relations
investor@takkt.de
+49 711 3465 8223


Ende der Insiderinformation

21.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAKKT AG
Presselstr. 12
70191 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +49 (0)711 3465 80
Fax: +49 (0)711 3465 8104
E-Mail: investor@takkt.de
Internet: www.takkt.de
ISIN: DE0007446007
WKN: 744600
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
LEI Code: 549300AZ0JTVTW3IZY37
EQS News ID: 2419786

 
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Datum Rating Analyst
13.02.25 TAKKT Hold Warburg Research
28.10.24 TAKKT Hold Warburg Research
22.07.24 TAKKT Hold Warburg Research
02.04.24 TAKKT Hold Warburg Research
15.02.24 TAKKT Hold Warburg Research

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