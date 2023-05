EQS-Adhoc: Talanx Aktiengesellschaft: Talanx AG unterzeichnet Kaufvertrag über den Erwerb des Lateinamerikageschäfts von Liberty Mutual Insurance Inc. durch die HDI International AG

EQS-Ad-hoc: Talanx Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Ankauf

Talanx Aktiengesellschaft: Talanx AG unterzeichnet Kaufvertrag über den Erwerb des Lateinamerikageschäfts von Liberty Mutual Insurance Inc. durch die HDI International AG



27.05.2023 / 11:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Talanx Aktiengesellschaft Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014 Talanx AG unterzeichnet Kaufvertrag über den Erwerb des Lateinamerikageschäfts von Liberty Mutual Insurance Inc. durch die HDI International AG Hannover, 27.05.2023: Die Talanx AG hat am heutigen Tag durch ihre Tochtergesellschaft, HDI International AG, einen Kaufvertrag zum Erwerb des Lateinamerikageschäfts von Liberty Mutual Insurance Inc. (Liberty) abgeschlossen. Der Kaufpreis beläuft sich unter dem Vorbehalt marktüblicher Anpassungsklauseln auf rund EUR 1,38 Mrd. (rund. USD 1,48 Mrd.). Die Akquisition umfasst das Privatkundengeschäft von Liberty in Brasilien, Chile, Kolumbien und Ecuador und weist ein Bruttoprämienvolumen von rund EUR 1,7 Mrd. auf. Der Vollzug der Transaktion steht unter den üblichen regulatorischen, fusionskontrollrechtlichen und außenwirtschaftsrechtlichen Genehmigungen und wird für das erste Halbjahr 2024 erwartet. Talanx AG Der Vorstand Kontakt: Bernd Sablowsky Leiter Investor Relations HDI-Platz 1 30659 Hannover Tel: 0511/3747 2231



