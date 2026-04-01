EQS-Adhoc: Talanx erzielt Quartalsergebnis von EUR 774 Mio.
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EQS-Ad-hoc: Talanx Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
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AD-HOC MITTEILUNG
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)
Talanx erzielt Quartalsergebnis von EUR 774 Mio.
Der Talanx Konzern ist mit einem sehr guten 1. Quartal in das laufende Geschäftsjahr 2026 gestartet und hat mit einem vorläufigen Konzernergebnis von EUR 774 (604) Mio. den Analystenkonsens von EUR 673[1] Mio. deutlich übertroffen.
Der Versicherungsumsatz wird sich voraussichtlich auf EUR 12,1 (12,4) Mrd. belaufen. Dies entspricht währungsbereinigt gegenüber dem Vorjahresquartal einer Steigerung um in etwa 3 %.
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Talanx hält an seiner Gesamtjahresprognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 weiterhin fest und erwartet, ein Konzernergebnis von in etwa EUR 2,7 Mrd. erwirtschaften zu können.
Diese Erwartung steht unter dem Vorbehalt, dass Großschäden das Großschadenbudget nicht überschreiten, keine Turbulenzen auf den Kapitalmärkten und keine wesentlichen Währungsschwankungen auftreten.
Die endgültigen Ergebnisse zu den ersten 3 Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2026 wird die Talanx AG wie geplant am 13. Mai 2026 berichten.
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[1] Mittelwert aus 5 Schätzungen von Finanzanalysten
Kontakt:
Bernd Sablowsky
Leiter Investor Relations
HDI-Platz 1
30659 Hannover
Tel: 0511/3747 2793
Ende der Insiderinformation
29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Talanx Aktiengesellschaft
|HDI-Platz 1
|30659 Hannover
|Deutschland
|Telefon:
|+49 511 3747 2227
|Fax:
|+49 511 3747 2286
|E-Mail:
|ir@talanx.com
|Internet:
|www.talanx.com
|ISIN:
|DE000TLX1005
|WKN:
|TLX100
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2318276
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2318276 29.04.2026 CET/CEST
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