EQS-Adhoc: The Grounds Real Estate Development AG erreicht Umsatzprognose 2022, EBIT geringer als erwartet

The Grounds Real Estate Development AG erreicht Umsatzprognose 2022, EBIT geringer als erwartet



26.01.2023 / 18:50 CET/CEST

Berlin, 26. Januar 2023

Nach vorläufigen ungeprüften Konzernzahlen erzielt die The Grounds Real Estate Development AG (ISIN: DE000H2GSVV5) im Geschäftsjahr 2022 Konzernumsatzerlöse von über EUR 35 Mio. und hat damit den prognostizierten Korridor von EUR 35 bis 38 Mio. erreicht. Damit liegen die Umsatzerlöse trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umstände über dem Vorjahresniveau von EUR 31,6 Mio.. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) wird voraussichtlich zwischen EUR 3 und 4 Mio. liegen und damit nicht im Rahmen der Prognose. Der wesentliche Grund ist, dass anders als erwartet ein deutlich niedrigerer Bewertungsgewinn aus der Wertveränderung der als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien realisiert werden konnte. Darüber hinaus wirkten sich die durch die starke Inflation erhöhten Baukosten negativ auf das Ergebnis aus.



Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2022 ist für den 28. April 2023 vorgesehen. Kontakt: The Grounds Real Estate Development AG Arndt Krienen/Jacopo Mingazzini, Vorstände Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin T. +49 (0) 30 2021 6866 F. +49 (0) 30 2021 6849 E-Mail: info@tgd.ag Web: www.thegroundsag.com Ende der Ad-hoc-Mitteilung

