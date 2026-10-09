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EQS-Adhoc: The NAGA Group AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung über USD 8,0 Mio. unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts

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The Naga Group AG Nach Kapitalherabsetzung
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EQS-Ad-hoc: The Naga Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige
The NAGA Group AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung über USD 8,0 Mio. unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts

09.10.2026 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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AD-HOC-MITTEILUNG GEMÄSS ART. 17 MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG

The NAGA Group AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung über USD 8,0 Mio. unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts

Hamburg, 9. Oktober 2026. Der Vorstand der The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A41YCM0) hat am 8. Oktober 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25. Juli 2025 die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung 2026/2029 unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre mit einem Gesamtnennbetrag von USD 8.000.000,00 beschlossen, eingeteilt in 80 Teilschuldverschreibungen zu je USD 100.000,00. Die Wandelschuldverschreibung wird im Wege einer Privatplatzierung vollständig von zwei institutionellen Investoren unter Führung der Presto Asset Pte. Ltd., Singapur, gezeichnet, die sich hierzu am 8. Oktober 2026 in einem Zeichnungsvertrag verpflichtet haben. Der Ausgabebetrag entspricht 100 % des Nennbetrags. Die Begebung soll voraussichtlich am 15. Oktober 2026 erfolgen. Eine Einbeziehung der Wandelschuldverschreibung in den Börsenhandel ist nicht vorgesehen.

Die Wandelschuldverschreibung hat einen Kupon von 8,00 % p.a., zahlbar vierteljährlich, und eine Laufzeit von 36 Monaten. Soweit nicht zuvor gewandelt, wird der Nennbetrag ab dem 25. Monat nach Begebung in zwölf monatlichen Raten zurückgezahlt. Der Wandlungspreis beträgt USD 4,2615. Er entspricht einer Pre-Money-Bewertung der Gesellschaft von rund USD 99,2 Mio. und einem Aufschlag von rund 57 % auf den XETRA-Schlusskurs der NAGA-Aktie vom 8. Oktober 2026. Eine Wandlung ist während der Laufzeit jederzeit möglich. Erreicht die Gesellschaft im Zeitraum vom 13. bis zum 24. Monat nach Begebung nicht einen Konzernumsatz von mindestens USD 75,0 Mio. und einen operativen Cashflow von mindestens USD 13,5 Mio., können die Anleihegläubiger wahlweise die Rückzahlung verlangen oder zu einem reduzierten Wandlungspreis von USD 1,50 (Pre-Money-Bewertung USD 35,0 Mio.) wandeln. Kann eine Wandlung zum reduzierten Wandlungspreis aus rechtlichen Gründen nicht durchgeführt werden, kann die Gesellschaft die Wandelschuldverschreibung in eine neue Wandelschuldverschreibung umtauschen oder zurückzahlen. Bei einem Kontrollwechsel haben die Anleihegläubiger ein Wandlungs- und Rückzahlungsrecht. Die Anleihebedingungen enthalten marktübliche Verwässerungsschutzbestimmungen.

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Der Bruttoemissionserlös beträgt USD 8,0 Mio. Die bei Wandlung auszugebenden Aktien werden aus dem Bedingten Kapital 2025 der Gesellschaft geschaffen. Bei vollständiger Wandlung zum Wandlungspreis von USD 4,2615 erhöht sich das Grundkapital um bis zu EUR 1.877.273, dies entspricht ca. 8,1 % des aktuellen Grundkapitals. Bei vollständiger Wandlung zum reduzierten Wandlungspreis von USD 1,50 erhöht sich das Grundkapital um bis zu EUR 5.333.333, dies entspricht ca. 22,9 % des aktuellen Grundkapitals.

Im Zusammenhang mit der Transaktion hat sich der Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft, Constantin-Octavian Patra?cu, gegenüber den Investoren verpflichtet, im Fall einer Wandlung zum reduzierten Wandlungspreis bis zu 762.742 Aktien der Gesellschaft aus seinem Bestand unentgeltlich auf die Investoren zu übertragen. Die Investoren haben ferner das Recht, nach einer Wandlung einen Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu benennen.

Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG
Octavian Patrascu
CEO
ir@naga.com

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09.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: The NAGA Group AG
Suhrenkamp 59
22335 Hamburg
Deutschland
E-Mail: info@naga.com
Internet: www.naga.com
ISIN: DE000A41YCM0
WKN: A41YCM
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900H6SZC36ZDAUU68
EQS News ID: 2412918

 
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2412918  09.10.2026 CET/CEST

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10.08.26 The Naga Group Kaufen SMC Research
07.07.26 The Naga Group Kaufen SMC Research
28.04.26 The Naga Group Kaufen SMC Research

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