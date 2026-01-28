EQS-Adhoc: The Social Chain AG i.I.: Einreichung eines Insolvenzplans
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EQS-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Insolvenz/Sonstiges
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The Social Chain AG i.I.: Einreichung eines Insolvenzplans
Berlin, 11. Juni 2026 – Der Vorstand der The Social Chain AG i.I. (ISIN: DE000A1YC996 / WKN: A1YC99) hat heute beim zuständigen Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) – Insolvenzgericht – einen Insolvenzplan eingereicht. Ziel ist die Sanierung des Rechtsträgers durch Übernahme aller Aktien durch die MERIDIANA Capital Markets SE aus Hamburg oder andere durch die MERIDIANA Capital Markets SE zu bestimmende Investoren, welche Mittel bereitstellen, durch die eine deutliche Besserstellung der nicht nachrangigen Gläubiger der Gesellschaft gegenüber einer Abwicklung im Regelverfahren erreicht wird. Auch im Falle der Annahme des Insolvenzplans wird es keinerlei Zuflüsse an die Aktionäre geben, da die vorhandenen Mittel auch im Insolvenzplan nicht ausreichen, um alle Forderungen der Insolvenzgläubiger zu bedienen (§ 199 S. 2 InsO).
Über den Insolvenzplan werden die Gläubiger im Rahmen eines Erörterungs- und Abstimmungstermins abstimmen, welcher durch das Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) – Insolvenzgericht – noch festzusetzen ist.
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Mitteilende Person:
Social Chain AG i.I.
+49 30 311000 0
Ende der Insiderinformation
11.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Social Chain AG
|Alte Jakobstraße 85/86
|10179 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|004915111019365
|E-Mail:
|press@socialchain.de
|Internet:
|https://www.thesocialchain.ag/
|ISIN:
|DE000A1YC996
|WKN:
|A1YC99
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2344432
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2344432 11.06.2026 CET/CEST
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