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EQS-Adhoc: The Social Chain AG i.I.: Einreichung eines Insolvenzplans

11.06.26 16:44 Uhr
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EQS-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Insolvenz/Sonstiges
The Social Chain AG i.I.: Einreichung eines Insolvenzplans

11.06.2026 / 16:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

The Social Chain AG i.I.: Einreichung eines Insolvenzplans

 

Berlin, 11. Juni 2026 – Der Vorstand der The Social Chain AG i.I. (ISIN: DE000A1YC996 / WKN: A1YC99) hat heute beim zuständigen Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) – Insolvenzgericht – einen Insolvenzplan eingereicht. Ziel ist die Sanierung des Rechtsträgers durch Übernahme aller Aktien durch die MERIDIANA Capital Markets SE aus Hamburg oder andere durch die MERIDIANA Capital Markets SE zu bestimmende Investoren, welche Mittel bereitstellen, durch die eine deutliche Besserstellung der nicht nachrangigen Gläubiger der Gesellschaft gegenüber einer Abwicklung im Regelverfahren erreicht wird. Auch im Falle der Annahme des Insolvenzplans wird es keinerlei Zuflüsse an die Aktionäre geben, da die vorhandenen Mittel auch im Insolvenzplan nicht ausreichen, um alle Forderungen der Insolvenzgläubiger zu bedienen (§ 199 S. 2 InsO).

 

Über den Insolvenzplan werden die Gläubiger im Rahmen eines Erörterungs- und Abstimmungstermins abstimmen, welcher durch das Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) – Insolvenzgericht – noch festzusetzen ist.

 

 

 

Mitteilende Person:
 

Social Chain AG i.I.
Prof. Dr. habil Gerrit Hölzle / Vorstand
c/o GÖRG Insolvenzverwaltung
Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
Kantstraße 164
10623 Berlin

+49 30 311000 0
berlin-inso@goerg.de

 



Ende der Insiderinformation

11.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Social Chain AG
Alte Jakobstraße 85/86
10179 Berlin
Deutschland
Telefon: 004915111019365
E-Mail: press@socialchain.de
Internet: https://www.thesocialchain.ag/
ISIN: DE000A1YC996
WKN: A1YC99
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2344432

 
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2344432  11.06.2026 CET/CEST

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