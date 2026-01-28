EQS-Adhoc: The Social Chain AG i.I.: Einreichung eines Insolvenzplans

EQS-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Insolvenz/Sonstiges

The Social Chain AG i.I.: Einreichung eines Insolvenzplans



11.06.2026 / 16:44 CET/CEST

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The Social Chain AG i.I.: Einreichung eines Insolvenzplans

Berlin, 11. Juni 2026 – Der Vorstand der The Social Chain AG i.I. (ISIN: DE000A1YC996 / WKN: A1YC99) hat heute beim zuständigen Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) – Insolvenzgericht – einen Insolvenzplan eingereicht. Ziel ist die Sanierung des Rechtsträgers durch Übernahme aller Aktien durch die MERIDIANA Capital Markets SE aus Hamburg oder andere durch die MERIDIANA Capital Markets SE zu bestimmende Investoren, welche Mittel bereitstellen, durch die eine deutliche Besserstellung der nicht nachrangigen Gläubiger der Gesellschaft gegenüber einer Abwicklung im Regelverfahren erreicht wird. Auch im Falle der Annahme des Insolvenzplans wird es keinerlei Zuflüsse an die Aktionäre geben, da die vorhandenen Mittel auch im Insolvenzplan nicht ausreichen, um alle Forderungen der Insolvenzgläubiger zu bedienen (§ 199 S. 2 InsO).

Über den Insolvenzplan werden die Gläubiger im Rahmen eines Erörterungs- und Abstimmungstermins abstimmen, welcher durch das Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) – Insolvenzgericht – noch festzusetzen ist.

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Mitteilende Person:



Social Chain AG i.I.

Prof. Dr. habil Gerrit Hölzle / Vorstand

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