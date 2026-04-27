EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Vorläufige Finanzkennzahlen für Q2/6M 2025/26; Auftragseingang über Erwartung und Vorjahr; Umsatz und Ergebnis unter Markterwartung

EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Vorläufige Finanzkennzahlen für Q2/6M 2025/26; Auftragseingang über Erwartung und Vorjahr; Umsatz und Ergebnis unter Markterwartung



08.05.2026 / 20:38 CET/CEST

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Wer­bung Wer­bung Vorläufige Finanzkennzahlen für Q2/6M 2025/26; Auftragseingang durch Buchung des 300-MW-Wasserstoffprojekts in Spanien über Erwartung und Vorjahr; Umsatz und Ergebnis unter Markterwartung



thyssenkrupp nucera erwartet für das zweite Quartal 2025/26 einen Auftragseingang auf Konzernebene von 316 Mio. Euro, ein Anstieg von 279% gegenüber dem Vorjahresquartal (Q2 2024/25: 83 Mio. Euro). Hiervon entfielen 176 Mio. Euro auf das Segment Grüner Wasserstoff (gH2) (Q2 2024/25: 4 Mio. Euro). Maßgeblich für den starken Anstieg war die Buchung des 300-Megawatt-Wasserstoffprojekts in Spanien, das Mitte März 2026 unterzeichnet wurde. Das Projekt konnte infolge der Erfüllung initialer Voraussetzungen, einschließlich des Eingangs der ersten Anzahlung, bereits im zweiten Quartal 2025/26 im Auftragseingang erfasst werden. thyssenkrupp nucera war zuvor von einer Buchung des Auftragseingangs im Verlauf des zweiten Halbjahres 2025/26 ausgegangen. Die Umsatzrealisierung des Projektes wird unverändert mehrheitlich ins Geschäftsjahr 2026/27 fallen. Das Segment Chlor-Alkali (CA) verzeichnete ein Auftragsvolumen von 140 Mio. Euro (Q2 2024/25: 79 Mio. Euro), welches insbesondere von dem im Dezember 2025 unterzeichneten Großauftrag für eine Chlor-Alkali-Anlage im Nahen Osten geprägt war. Der Auftragsbestand auf Konzernebene stieg zum 31. März 2026 auf rund 730 Mio. Euro.



Der Konzern-Umsatz lag im zweiten Quartal 2025/26 bei 50 Mio. Euro (Q2 2024/25: 216 Mio. Euro). Im Segment gH2 wird ein Umsatz von –33 Mio. Euro (Q2 2024/25: 120 Mio. Euro) und im CA-Segment ein Umsatz von 83 Mio. Euro (Q2 2024/25: 97 Mio. Euro) erwartet. Die Umsatzentwicklung im Segment gH2 ist im Wesentlichen auf den bereits kommunizierten technischen Umsatzeffekt aufgrund höherer Kosten für spezifische Optimierungsmaßnahmen an bereits ausgelieferten Modulen im Zuge der bevorstehenden Inbetriebnahme der Neubauprojekte zurückzuführen. Darüber hinaus wirkte die Vertragsauflösung eines Pilotprojektes in den USA umsatzmindernd. Diese Einmaleffekte summierten sich im zweiten Quartal 2025/26 schließlich auf rund 50 Millionen Euro und lagen damit über dem ursprünglich erwarteten Niveau.



Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag im zweiten Quartal 2025/26 bei –65 Mio. Euro (Q2 2024/25: –4 Mio. Euro). Das EBIT im Segment gH2 sank dabei auf –78 Mio. Euro (Q2 2024/25: –18 Mio. Euro). Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus den zuvor genannten Sondereffekten, die sich auf das Ergebnis ebenfalls negativ ausgewirkt haben. Das EBIT im CA-Segment lag mit 13 Mio. Euro nahezu auf dem Vorjahresniveau (Q2 2024/25: 14 Mio. Euro).



Auf Basis der vorläufigen Geschäftsentwicklung des zweiten Quartals und der ersten sechs Monate 2025/26 hält thyssenkrupp nucera die am 17. und 18. März 2026 angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 weiterhin für angemessen.



Alle veröffentlichten Zahlen und Aussagen sind vorläufig und ungeprüft. Der Halbjahresfinanzbericht Q2/6M 2025/26 wird wie geplant am 12. Mai 2026 um 07:00 Uhr MESZ veröffentlicht.

Finanzkennzahlen: Erläuterungen zu den herangezogenen finanziellen Leistungsindikatoren befinden sich im Geschäftsbericht 2024/25 von thyssenkrupp nucera auf den Seiten 31 bis 32, abrufbar unter dem folgenden Link: https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/publikationen



Mitteilende Person: Dr. Hendrik Finger, Head of Investor Relations, thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA





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