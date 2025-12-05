EQS-Adhoc: TIN INN Holding AG: TIN INN Holding AG schließt Rahmenvereinbarungen mit institutionellem Investor über Entwicklung von bis zu 20 Hotelstandorten
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EQS-Ad-hoc: TIN INN Holding AG / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge
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Wassenberg, 28.04.2026 – Die TIN INN Holding AG (ISIN: DE000A40ZTT8) hat mit einem institutionellen Investor aus dem deutsch-niederländischen Raum verbindliche Rahmenvereinbarungen über die Entwicklung, Errichtung und den Betrieb von bis zu 20 Hotelstandorten abgeschlossen.
Die Vereinbarungen umfassen insbesondere:
Bei vollständiger Umsetzung der Vereinbarungen ergibt sich auf Basis der aktuellen Projektkalkulationen ein potenzielles Gesamtumsatzvolumen von rund EUR 35–40 Mio. für die Errichtung der Hotels. Hinzu kommen laufende Erlöse aus dem operativen Betrieb im Rahmen der Managementverträge.
Die Umsetzung erfolgt in zwei Investitionsphasen und ist unter anderem an die Entwicklung geeigneter Standorte sowie die operative Umsetzung der Projekte geknüpft.
Vor dem Hintergrund der laufenden Skalierung des Geschäftsmodells befindet sich die Gesellschaft weiterhin in einer Phase erhöhter Investitions- und Finanzierungsanforderungen. Parallel zur Umsetzung des Projekts prüft der Vorstand daher fortlaufend zusätzliche Maßnahmen zur Stärkung der Kapitalbasis und zur Finanzierung des weiteren Wachstums.
Ende der Insiderinformation
28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TIN INN Holding AG
|Forster Weg 40
|41849 Wassenberg
|Deutschland
|ISIN:
|DE000A40ZTT8
|WKN:
|A40ZTT
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2316812
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2316812 28.04.2026 CET/CEST
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|Name
|Hebel
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|Emittent
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