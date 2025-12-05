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EQS-Adhoc: TIN INN Holding AG: TIN INN Holding AG schließt Rahmenvereinbarungen mit institutionellem Investor über Entwicklung von bis zu 20 Hotelstandorten

28.04.26 12:27 Uhr
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EQS-Ad-hoc: TIN INN Holding AG / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge
TIN INN Holding AG: TIN INN Holding AG schließt Rahmenvereinbarungen mit institutionellem Investor über Entwicklung von bis zu 20 Hotelstandorten

28.04.2026 / 12:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wassenberg, 28.04.2026 – Die TIN INN Holding AG (ISIN: DE000A40ZTT8) hat mit einem institutionellen Investor aus dem deutsch-niederländischen Raum verbindliche Rahmenvereinbarungen über die Entwicklung, Errichtung und den Betrieb von bis zu 20 Hotelstandorten abgeschlossen.
Die Vereinbarungen umfassen insbesondere:
  • die schlüsselfertige Errichtung von Hotelimmobilien durch Gesellschaften der TIN INN Gruppe,
  • den anschließenden Betrieb der Standorte durch die TIN INN GmbH im Rahmen von Managementverträgen,
  • sowie die langfristige Zusammenarbeit bei der Standortentwicklung und Umsetzung.
Die Hotelimmobilien werden durch den Investor erworben und im eigenen Bestand gehalten. TIN INN agiert hierbei als Generalübernehmer und Betreiber.
Bei vollständiger Umsetzung der Vereinbarungen ergibt sich auf Basis der aktuellen Projektkalkulationen ein potenzielles Gesamtumsatzvolumen von rund EUR 35–40 Mio. für die Errichtung der Hotels. Hinzu kommen laufende Erlöse aus dem operativen Betrieb im Rahmen der Managementverträge.

Die Umsetzung erfolgt in zwei Investitionsphasen und ist unter anderem an die Entwicklung geeigneter Standorte sowie die operative Umsetzung der Projekte geknüpft.

Vor dem Hintergrund der laufenden Skalierung des Geschäftsmodells befindet sich die Gesellschaft weiterhin in einer Phase erhöhter Investitions- und Finanzierungsanforderungen. Parallel zur Umsetzung des Projekts prüft der Vorstand daher fortlaufend zusätzliche Maßnahmen zur Stärkung der Kapitalbasis und zur Finanzierung des weiteren Wachstums.


Ende der Insiderinformation

28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: TIN INN Holding AG
Forster Weg 40
41849 Wassenberg
Deutschland
ISIN: DE000A40ZTT8
WKN: A40ZTT
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate BSX
EQS News ID: 2316812

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2316812  28.04.2026 CET/CEST

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