DAX 26.347 +0,3%ESt50 6.328 +0,6%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,64 -1,9%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 66.176 -1,2%Euro 1,1166 -0,5%Öl 92,0 -0,6%Gold 4.031 -2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

EQS-Adhoc: Tochtergesellschaft von Kapsch TrafficCom unterzeichnet Transaktionsvertrag über die Veräußerung und Übertragung des nordamerikanischen Komponenten-Geschäfts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kapsch TrafficCom AG
3.67 EUR -0.09 EUR -2.39 %
Charts | News | Analysen

EQS-Ad-hoc: Kapsch TrafficCom AG / Schlagwort(e): Verkauf
Tochtergesellschaft von Kapsch TrafficCom unterzeichnet Transaktionsvertrag über die Veräußerung und Übertragung des nordamerikanischen Komponenten-Geschäfts.

10.11.2026 / 21:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

Tochtergesellschaft von Kapsch TrafficCom unterzeichnet Transaktionsvertrag über die Veräußerung und Übertragung des nordamerikanischen Komponenten-Geschäfts.

Wien, 10. November 2026 – Der Vorstand der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, in Folge auch die „Gesellschaft“) gibt bekannt, dass die indirekte Tochtergesellschaft Kapsch TrafficCom Canada Inc. sowie die Kundenverträge von Kapsch TrafficCom USA, Inc., die das Komponenten-Geschäft betreffen, verkauft werden. Ein entsprechender Transaktionsvertrag wurde unterzeichnet. Unter der Bedingung des erwarteten Zuflusses bei Closing würde sich die damit verbundene Entkonsolidierung positiv auf das konsolidierte operative Ergebnis (EBIT) der Gesellschaft auswirken (Einmaleffekt), nach heutiger vorläufiger Einschätzung in einer Größenordnung von zumindest EUR 10 Mio.

Kapsch TrafficCom veräußert ihr nordamerikanisches Komponenten-Geschäft, nämlich die Gesellschaft Kapsch TrafficCom Canada Inc. inklusive deren 915-MHz-Transponder- und Lesegeräte-Designs sowie der Produktionsanlage, und überträgt die damit in Verbindung stehenden US-Kundenverträge.

Die Transaktion steht unter aufschiebenden Bedingungen, u.a. der Einholung erforderlicher Zustimmungen von Kunden. Ein Closing wird daher nur und erst dann stattfinden, wenn sämtliche aufschiebenden Bedingungen eingetroffen sind, und wird aus heutiger Sicht innerhalb des Kalenderjahres 2027 erwartet.

Das vereinbarte Entgelt würde bei Closing fällig werden. Unter der Bedingung des Closing und des daraus aus jetziger Sicht erwarteten Zuflusses würde sich die Transaktion durch die damit verbundene Entkonsolidierung einmalig positiv auf das konsolidierte operative Ergebnis (EBIT) der Gesellschaft auswirken, nach heutiger vorläufiger Einschätzung in einer Größenordnung von zumindest EUR 10 Mio.

Von dieser Transaktion nicht umfasst ist das Mautsystemgeschäft, welches den wesentlichen Anteil des Nordamerikageschäfts der Gesellschaft darstellt.

Kontakt:
Doris Gstatter
Investor Relations Officer
Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Wien, Österreich
T +43 50 811 1122
doris.gstatter@kapsch.net

Für weitere Informationen zu Kapsch TrafficCom: www.kapsch.net


Ende der Insiderinformation

10.11.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Wien
Österreich
Telefon: +43 50811 1122
Fax: +43 50811 99 1122
E-Mail: ir.kapschtraffic@kapsch.net
Internet: www.kapschtraffic.com
ISIN: AT000KAPSCH9
WKN: A0MUZU
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900PD3SI453KAW989
EQS News ID: 2431896

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
Werbung

2431896  10.11.2026 CET/CEST

Aktuelle Kapsch TrafficCom Aktie News

Werbung

Kapsch TrafficCom Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kapsch TrafficCom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16.03.12 Kapsch TrafficCom kaufen Erste Bank AG
13.03.12 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
02.03.12 Kapsch TrafficCom kaufen Erste Bank AG
20.01.12 Kapsch TrafficCom kaufen Erste Bank AG
16.01.12 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.