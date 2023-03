EQS-Adhoc: tokentus investment AG kündigt eine nicht-zahlungswirksame außerplanmäßige Abschreibung auf eine Beteiligung an

EQS-Ad-hoc: tokentus investment AG / Schlagwort(e): Sonstiges

tokentus investment AG kündigt eine nicht-zahlungswirksame außerplanmäßige Abschreibung auf eine Beteiligung an



02.03.2023 / 21:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



tokentus investment AG kündigt eine nicht-zahlungswirksame außerplanmäßige Abschreibung auf eine Beteiligung an - Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in die USA, Australien, Kanada und Japan - Frankfurt am Main, 2. März 2023 Der Vorstand der tokentus investment AG (die Gesellschaft) (WKN A3CN9R / ISIN: DE000A3CN9R8) hat am heutigen Tage beschlossen, per 31.12.2022 eine nicht zahlungswirksame, außerplanmäßige und vollständige Abschreibung auf die Beteiligung an der Celsius Network Ltd., London vorzunehmen. Die nicht zahlungswirksame Ergebnisbelastung für den Jahresabschluss der Gesellschaft per 31.12.2022 beträgt ca. 1,2 Mio. Grund für die Abschreibung sind die Entwicklungen im freiwilligen Chapter 11 - Verfahren der Celsius Network. Eine geplante erfolgreiche Restrukturierung, in der die Anteilseigner der Celsius Network Berücksichtigung finden, ist aus Sicht der Gesellschaft aus verschiedenen Gründen nicht ersichtlich. Kontakt Investor Relations:

Oliver Michel

CEO der tokentus investment AG

Tel: +49 175 7222 351

oliver.michel@tokentus.com 02.03.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com