EQS-Adhoc: tokentus investment AG kündigt nicht zahlungswirksame außerplanmäßige Abschreibungen und Wertminderungen an
Werte in diesem Artikel
|
EQS-Ad-hoc: tokentus investment AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Werbung
Werbung
- Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in die USA, Australien, Kanada und Japan -
Frankfurt am Main, 14. April 2026 – Der Vorstand der tokentus investment AG (die „Gesellschaft“) (WKN A3CN9R / ISIN: DE000A3CN9R8) teilt am heutigen Tage mit, dass im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft per 31.12.2025 nicht zahlungswirksame außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von € 816.556,76 auf das Anlagevermögen und Wertminderungen in Höhe von € 296.744,91 auf das Umlaufvermögen vorgenommen werden.
Die nicht zahlungswirksame Ergebnisbelastung für den Jahresabschluss der Gesellschaft per 31.12.2025 beträgt ca. € 1,113 Mio. Auswirkungen auf die Liquidität der Gesellschaft ergeben sich hierdurch nicht.
Grund für die Abschreibungen beim Anlagevermögen sind die Entwicklungen bei einzelnen Beteiligungen. Wegen des strengen Niederstwertprinzips beim Umlaufvermögen sind Wertminderungen vorzunehmen.
Der vorläufige Jahresabschluss ist Gegenstand der Prüfung durch den Abschlussprüfer.
Kontakt Investor Relations:
Oliver Michel
CEO der tokentus investment AG
Tel: +49 175 7222 351
oliver.michel@tokentus.com
Ende der Insiderinformation
14.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|tokentus investment AG
|Taunusanlage 8 c/o WeWork
|60329 Frankfurt
|Deutschland
|E-Mail:
|contact@tokentus.com
|Internet:
|www.tokentus.com
|ISIN:
|DE000A3CN9R8
|WKN:
|A3CN9R
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)
|EQS News ID:
|2308332
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2308332 14.04.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf tokentus investment
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf tokentus investment
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent