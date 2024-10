EQS-Adhoc: TRATON SE: Vorläufiges operatives Ergebnis für Q3 2024 über den Markterwartungen; Gesamtjahresprognose unverändert

EQS-Ad-hoc: TRATON SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis

TRATON SE: Vorläufiges operatives Ergebnis für Q3 2024 über den Markterwartungen; Gesamtjahresprognose unverändert



21.10.2024 / 19:27 CET/CEST

TRATON SE: Vorläufiges operatives Ergebnis für Q3 2024 über den Markterwartungen; Gesamtjahresprognose unverändert München, 21. Oktober 2024 – Die TRATON GROUP hat im dritten Quartal 2024 die Markterwartungen („Konsensus“) beim operativen Ergebnis und Netto-Cashflow deutlich übertroffen. Dies lag vor allem an schneller als erwarteten Aufholeffekten bei International Motors im Zusammenhang mit Zulieferproblemen bei Spiegeln sowie einem besseren Preis-/Produktmix bei Scania Vehicles & Services. Dies wirkt sich konkret auf folgende vorläufige Kennzahlen für Q3 2024 im Vergleich zum Vorjahresquartal aus: Q3 2024 Q3 2023 Delta Konsensus Q3 2024 Operatives Ergebnis (bereinigt) TRATON GROUP (in Mio €) 1.140 955 +19% 1.026 Operative Rendite (bereinigt) TRATON GROUP (in %) 9,6 8,4 +1,2pp 8,7 Netto-Cashflow TRATON Operations (in Mio €) 1.279 649 +631 808 Trotz dieser positiven Entwicklungen im dritten Quartal hält die TRATON GROUP an ihrer Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2024 fest. Der Konsensus der Analystenschätzungen ist auf der TRATON Investor Relations Webseite abrufbar unter: https://ir.traton.com/de/aktie/ Ausführliche Zahlen für das dritte Quartal 2024 sowie die Zwischenmitteilung 9M 2024 werden am 28. Oktober 2024 veröffentlicht unter: https://ir.traton.com/de/publikationen/ Die in der Meldung genannten Kennzahlen sind im TRATON Geschäftsbericht 2023 auf den Seiten 48 und 49 definiert. Kontakt Ursula Querette

