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EQS-Adhoc: Turbon AG: Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2025

24.04.26 13:17 Uhr
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EQS-Ad-hoc: Turbon AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Turbon AG: Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2025

24.04.2026 / 13:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc Mitteilung der Turbon AG gemäß Art. 17 MAR

Turbon AG - Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2025

Die Turbon AG teilt mit, dass das Konzernergebnis vor Steuern (Earnings before Interest) für das Geschäftsjahr 2025 unterhalb der zuletzt veröffentlichten Prognose liegen und voraussichtlich rund minus 3 Millionen Euro betragen wird.

Hauptursache für die Ergebnisabweichung sind außerplanmäßige Abschreibungen (Impairments) auf immaterielle Vermögenswerte. Die Wertberichtigungen betreffen insbesondere Geschäfts- und Firmenwerte, Markenrechte und Kundenstämme und resultieren aus aktualisierten Annahmen zur künftigen Geschäftsentwicklung, aus durchgeführten Werthaltigkeitstests sowie aus der Entkonsolidierung von Tochtergesellschaften.

Die Wertminderungen sind nicht zahlungswirksam und haben keine Auswirkungen auf die Liquidität des Konzerns.

Die Veröffentlichung des Konzern- und des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 ist für 28. April 2026 auf unserer Internetseite unter https://www.turbon.de/de/investor-relations/finanzberichte.aspx geplant.

Hattingen, 24. April 2026

Turbon AG 


Kontakt:
Rebecca Demberger
+49 2324 977 2340
info@turbon.de


Ende der Insiderinformation

24.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Turbon AG
Zum Ludwigstal 14 - 16
45527 Hattingen
Deutschland
Telefon: +49 (0)2324 - 977 2340
E-Mail: info@turbon.de
Internet: http://www.turbon.de
ISIN: DE0007504508
WKN: 750450
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2314732

 
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