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EQS-Adhoc: Turbon AG: Vorstand prüft sog. Downlisting in das Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Turbon AG
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EQS-Ad-hoc: Turbon AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Turbon AG: Vorstand prüft sog. Downlisting in das Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

28.10.2026 / 12:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Der Vorstand der Turbon AG hat heute beschlossen, ein sogenanntes Downlisting der Aktien der Gesellschaft aus dem regulierten Markt an der Börse Düsseldorf in das Segment Scale im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu prüfen und bei positivem Ausgang der Prüfung zu verfolgen.

Hintergrund der Prüfung ist die nach Einschätzung des Vorstands in Relation zur Größe der Gesellschaft hohe Belastung durch die mit einer Notierung im regulierten Markt verbundenen Kosten sowie Transparenz- und Berichtspflichten. Durch einen Wechsel in das Segment Scale, einen sogenannten KMU-Wachstumsmarkt, soll dieser Aufwand reduziert werden, während die Aktien der Gesellschaft weiterhin im Freiverkehr handelbar bleiben. Bereits heute wird die Aktie der Gesellschaft überwiegend im Freiverkehr, insbesondere an der Frankfurter Wertpapierbörse, und nicht im regulierten Markt der Börse Düsseldorf gehandelt. Nach den seit März 2026 geltenden gesetzlichen Regelungen wäre ein solches Downlisting ohne ein öffentliches Erwerbsangebot an die Aktionäre möglich.

Die Gesellschaft beabsichtigt, zur weiteren Prüfung und gegebenenfalls Umsetzung einen sogenannten Capital Market Partner zu beauftragen. Die Einbeziehung in das Segment Scale setzt unter anderem eine Bestätigung der Eignung der Gesellschaft durch den Capital Market Partner sowie die Zustimmung der Deutsche Börse AG voraus; ein Anspruch auf Einbeziehung besteht nicht. Eine Entscheidung über die Durchführung des Downlistings ist noch nicht getroffen. Sollte ein Wechsel nicht möglich sein oder nicht weiterverfolgt werden, bleibt die Zulassung der Aktien zum regulierten Markt an der Börse Düsseldorf unverändert bestehen. Die Gesellschaft wird über den weiteren Fortgang entsprechend den gesetzlichen Vorgaben informieren.

Hattingen, 28. Oktober 2026
Turbon AG
Kontakt:
Holger Stabenau
+49 2324 977 2340
info@turbon.de


Ende der Insiderinformation

28.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Turbon AG
Zum Ludwigstal 14 - 16
45527 Hattingen
Deutschland
Telefon: +49 (0)2324 - 977 2340
E-Mail: info@turbon.de
Internet: http://www.turbon.de
ISIN: DE0007504508
WKN: 750450
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900Y3VL9JQT5J5S88
EQS News ID: 2423824

 
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