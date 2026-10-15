EQS-Adhoc: Uniper SE: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit CEO Michael Lewis

15.10.26 10:11 Uhr

Der Aufsichtsrat der Uniper SE hat am 15. Oktober 2026 beschlossen, Michael Lewis (CEO) vorzeitig erneut als Vorstandsvorsitzenden der Uniper SE für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren vom 1. November 2026 bis zum 31. Oktober 2031 zu bestellen. Die laufende Bestellung von Michael Lewis als Vorsitzender und Mitglied des Vorstands wird mit Wirkung zum Beginn der neuen Amtszeit einvernehmlich vorzeitig beendet.

EQS-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand Uniper SE: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit CEO Michael Lewis 15.10.2026 / 10:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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