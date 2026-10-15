EQS-Adhoc: Uniper SE: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit CEO Michael Lewis
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EQS-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
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Der Aufsichtsrat der Uniper SE hat am 15. Oktober 2026 beschlossen, Michael Lewis (CEO) vorzeitig erneut als Vorstandsvorsitzenden der Uniper SE für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren vom 1. November 2026 bis zum 31. Oktober 2031 zu bestellen. Die laufende Bestellung von Michael Lewis als Vorsitzender und Mitglied des Vorstands wird mit Wirkung zum Beginn der neuen Amtszeit einvernehmlich vorzeitig beendet.
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Telefon +49 151 55049337
E-Mail ir@uniper.energy
Pressekontakt:
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