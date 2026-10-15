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EQS-Adhoc: Uniper SE: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit CEO Michael Lewis

Werte in diesem Artikel
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Charts | News | Analysen

EQS-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Uniper SE: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit CEO Michael Lewis

15.10.2026 / 10:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Der Aufsichtsrat der Uniper SE hat am 15. Oktober 2026 beschlossen, Michael Lewis (CEO) vorzeitig erneut als Vorstandsvorsitzenden der Uniper SE für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren vom 1. November 2026 bis zum 31. Oktober 2031 zu bestellen. Die laufende Bestellung von Michael Lewis als Vorsitzender und Mitglied des Vorstands wird mit Wirkung zum Beginn der neuen Amtszeit einvernehmlich vorzeitig beendet.

 

Kontakt:
Mitteilende Person:
Tina Hinz
General Counsel and Chief Compliance Officer
Legal & Compliance
Uniper SE
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf

Kontakt für Investoren und Analysten:
Sebastian Veit
Executive Vice President
Investor Relations
Uniper SE
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf
Telefon +49 151 55049337
E-Mail ir@uniper.energy

Pressekontakt:
Birgit Korte
Senior Vice President
Corporate Communication
Uniper SE
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf
E-Mail press@uniper.energy


Ende der Insiderinformation

15.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Uniper SE
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 211 73275 0
Fax: +49 211 4579 2022
E-Mail: info@uniper.energy
Internet: www.uniper.energy
ISIN: DE000UNSE026, DE000UNSE1N3
WKN: UNSE02 , UNSE1V
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 549300UXRTWGIBZQ4J67
EQS News ID: 2416454

 
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2416454  15.10.2026 CET/CEST

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25.10.23 Uniper Sell UBS AG
27.07.23 Uniper Hold Deutsche Bank AG
26.07.23 Uniper Sell UBS AG
19.01.23 Uniper Sell UBS AG
16.12.22 Uniper Underweight JP Morgan Chase & Co.

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