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EQS-Adhoc: Uniper SE: Erhöht Prognose für das Adjusted Net Income 2026

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EQS-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Uniper SE: Erhöht Prognose für das Adjusted Net Income 2026

04.11.2026 / 13:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Uniper erhöht die Prognose für das Adjusted Net Income für das Jahr 2026 um 50 Mio. EUR auf 550 bis 650 Mio. € gegenüber bislang 500–600 Mio. EUR. Die Prognose für das Adjusted EBITDA bleibt unverändert bestehen zwischen 1.100-1.300 Mio. EUR. Grundlage sind die vorläufigen, ungeprüften Ergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 mit einem Adjusted EBITDA von 1.024 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 641 Mio. EUR) und einem Adjusted Net Income von 579 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 268 Mio. EUR). 

Die verwendeten Kennzahlen werden im Geschäftsbericht der Uniper SE erläutert.

Alle veröffentlichten Zahlen und Aussagen sind weiterhin vorläufig und ungeprüft. Die detaillierten Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026 werden wie angekündigt am 10. November 2026 veröffentlicht.



Kontakt:
Mitteilende Person:
Tina Hinz
General Counsel and Chief Compliance Officer
Legal & Compliance
Uniper SE
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf

Kontakt für Investoren und Analysten:
Sebastian Veit
Executive Vice President
Investor Relations
Uniper SE
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf
Telefon +49 151 55049337
E-Mail ir@uniper.energy

Pressekontakt:
Birgit Korte
Senior Vice President
Corporate Communication
Uniper SE
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf
E-Mail press@uniper.energy


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04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Uniper SE
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 211 73275 0
Fax: +49 211 4579 2022
E-Mail: info@uniper.energy
Internet: www.uniper.energy
ISIN: DE000UNSE026, DE000UNSE1N3
WKN: UNSE02 , UNSE1V
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 549300UXRTWGIBZQ4J67
EQS News ID: 2428386

 
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2428386  04.11.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
25.10.23 Uniper Sell UBS AG
27.07.23 Uniper Hold Deutsche Bank AG
26.07.23 Uniper Sell UBS AG
19.01.23 Uniper Sell UBS AG
16.12.22 Uniper Underweight JP Morgan Chase & Co.

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