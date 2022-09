EQS-Adhoc: Uniper SE: Finale Gespräche über geändertes Stabilisierungspaket

EQS-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Sonstiges

20.09.2022 / 16:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Uniper befindet sich in abschließenden Gesprächen mit dem Bund und Fortum über eine Änderung des Stabilisierungspakets vom 22. Juli 2022. Das geänderte Stabilisierungspaket sieht nunmehr unter anderem eine Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 8 Mrd. unter Bezugsrechtsausschluss vor, die ausschließlich durch den Bund gezeichnet werden soll. Darüber hinaus soll der Bund die derzeit von Fortum gehaltenen Uniper-Aktien erwerben. Im Ergebnis ist vorgesehen, dass der Bund damit eine signifikante Mehrheitsbeteiligung an der Uniper erhält.

Die finale Vereinbarung ist noch nicht abgeschlossen.



