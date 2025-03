EQS-Adhoc: United Internet mit finalen Geschäftszahlen 2024, Dividendenvorschlag und Ausblick 2025

EQS-Ad-hoc: United Internet AG / Schlagwort(e): Prognose/Dividende

United Internet mit finalen Geschäftszahlen 2024, Dividendenvorschlag und Ausblick 2025



25.03.2025 / 18:10 CET/CEST

United Internet mit finalen Geschäftszahlen 2024, Dividendenvorschlag und Ausblick 2025 Kundenverträge: + 590.000 auf 29,02 Mio. Verträge

Umsatz: + 1,9 % auf 6,329 Mrd. EUR, trotz -92,3 Mio. EUR geringerer „Hardware-Umsätze“

EBITDA: + 0,1 % auf 1.294,0 Mio. EUR, trotz -132,9 Mio. EUR erhöhter Anlaufkosten beim 1&1 Mobilfunknetz

Dividendenvorschlag: 0,40 EUR plus 1,50 EUR Nachholdividende je Aktie

Prognose 2025: Umsatz ca. 6,4 Mrd. EUR, EBITDA ca. 1,35 Mrd. EUR, Cash-Capex ca. 800 Mio. EUR

Montabaur, 25. März 2025. Die finalen Zahlen der United Internet AG bestätigen die am 13. Februar 2025 bekannt gegebenen vorläufigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2024. Dividende Auf Basis der Geschäftszahlen 2024 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der United Internet AG der am 15. Mai 2025 stattfindenden Hauptversammlung eine reguläre Dividende in Höhe von 0,40 EUR je Aktie vor. Hinzukommen soll eine einmalige Nachholdividende von 1,50 EUR zur Kompensation der geschmälerten Dividendenzahlungen für die Geschäftsjahre 2018 bis 2023.

In den letzten Jahren ging United Internet davon aus, dass die Konzerntochter 1&1 spätestens 2025 weiteres Funkspektrum erwerben könnte. Sofern dafür zusätzliche finanzielle Mittel notwendig gewesen wären, wäre United Internet als 1&1-Hauptaktionär gefordert gewesen. Aufgrund einer gestern getroffenen Entscheidung der Bundesnetzagentur, verschiebt sich der Frequenzerwerb nun um mehrere Jahre. Bis dahin wird 1&1 voraussichtlich in der Lage sein, neben den Investitionen des Netzausbaus auch den Erwerb weiterer Frequenzen allein finanzieren zu können. Durch die Nachholdividende erhöhen sich die Dividendenzahlungen für die Geschäftsjahre 2018 bis 2023 in Summe auf ca. 35 % des bereinigten Konzernergebnisses nach Minderheitenanteilen. Somit wird die seit 2013 geltende Dividenden-Policy nachträglich gut erfüllt. Ausblick 2025 Ohne Berücksichtigung des zum Verkauf stehenden Geschäftsfelds Energy erwartet United Internet 2025 einen Umsatzanstieg auf ca. 6,4 Mrd. EUR (2024: 6,303 Mrd. EUR). Das EBITDA soll nach 1,295 Mrd. EUR in 2024 auf ca. 1,35 Mrd. EUR zulegen, darin enthalten ca. -20 Mio. EUR aufgrund des Wechsels des National Roaming-Vorleisters bei 1&1. Dabei werden bei der kommerziell gleichwertigen National Roaming-Vereinbarung mit Vodafone die von 1&1 genutzten Kapazitäten vollständig EBITDA-wirksam erfasst, während sie beim National Roaming mit Telefónica teilweise aktiviert und planmäßig abgeschrieben wurden. Der Cash-Capex soll ca. 800 Mio. EUR betragen (2024: 774,6 Mio. EUR). Eine Kennzahlen-Übersicht sowie der Jahresabschluss 2024 stehen am 27. März 2025 unter www.united-internet.de zur Verfügung. Ansprechpartner United Internet AG

Lisa Pleiß

Phone +49 2602 96-1616

presse@united-internet.de Hinweis Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres- und Zwischenabschlüssen der United Internet AG sowie in Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR – neben den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) geforderten Angaben – weitere finanzielle Kennzahlen wie z. B. EBITDA, EBITDA-Marge, EBIT, EBIT-Marge oder Free Cashflow angegeben. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen stehen im Geschäftsbericht 2023 der United Internet AG auf Seite 58 zur Verfügung.



