EQS-Adhoc: VERIANOS SE mit neuer besicherter Unternehmensanleihe

18.10.2022 / 14:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Köln, 18. Oktober 2022 Die VERIANOS SE (ISIN: DE000A0Z2Y48), europaweit aktives Real Estate Private Equity Unternehmen, begibt eine weitere besicherte Unternehmensanleihe.

Die Inhaberschuldverschreibung richtet sich per Privatplatzierung an einen ausgewählten Investorenkreis. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. EUR. Der Kupon liegt bei 8,00 % p.a. Die Laufzeit der neuen Anleihe (ISIN: DE000A30VG50, WKN: A30VG5) beträgt grundsätzlich drei Jahre. Die Zeichnungsfrist für das Private Placement beginnt heute, am 18. Oktober 2022, und endet am 28. Oktober 2022 um 12:00 Uhr. Die Emittentin behält sich vor, weitere Tranchen im Rahmen der Nachplatzierung zu begeben. Die Anleihe wird im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im Rahmen einer Treuhandstruktur mit Sicherheiten in Höhe von mindestens 125 % des ausstehenden Anleihevolumens besichert.

VERIANOS plant, die Erlöse aus der Emission vor allem für die Realisierung von Investment Opportunitäten sowie die Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten zu verwenden.





Kontakt:

VERIANOS SE

Tobias Bodamer

T +49 221 20046 105

Mail: ir@verianos.com

Finanz- und Wirtschaftspresse

IR.on AG

Karolin Bistrovic

T +49 221 9140 970

Mail: verianos@ir-on.com

---------------------------------------------------------Weitere Informationen zur VERIANOS SE finden Sie unter www.verianos.com. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.