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EQS-Adhoc: VIENNA INSURANCE GROUP: Erhöhter Ausblick für Gesamtjahr 2026

Werte in diesem Artikel
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Vienna Insurance
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Charts | News | Analysen

EQS-Ad-hoc: Vienna Insurance GROUP AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
VIENNA INSURANCE GROUP: Erhöhter Ausblick für Gesamtjahr 2026

15.10.2026 / 13:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Auf Basis der über den bisherigen Erwartungen liegenden positiven Geschäftsentwicklung sowie der erstmals vorliegenden Einschätzung des Ergebnisbeitrags der NÜRNBERGER-Gruppe für das Geschäftsjahr 2026 rechnet die Vienna Insurance Group (VIG) mit einem Konzernjahresergebnis vor Steuern, das über der bisher kommunizierten Bandbreite liegen wird.

Das Management der VIG erhöht daher die erwartete Bandbreite für das Konzernjahresergebnis vor Steuern 2026 auf 1,35 Mrd. bis 1,40 Mrd. Euro.

Die Veröffentlichung des Updates zum 1.-3. Quartal 2026 findet wie geplant am 26. November 2026.
 


Ende der Insiderinformation

15.10.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: VIENNA INSURANCE GROUP AG
Schottenring 30
1010 Wien
Österreich
Telefon: +43(0)50 390-22000
Fax: +43(0)50 390 99-22000
E-Mail: info@vig.com
Internet: www.group.vig
ISIN: AT0000908504
WKN: A0ET17
Indizes: Wiener Börse (ATX), Prager Börse (PX)
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 549300JCRU23I1THU176
EQS News ID: 2416610

 
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2416610  15.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
28.11.12 Vienna Insurance Group buy Nomura
14.09.12 Vienna Insurance Group buy Nomura
01.06.12 Vienna Insurance Group kaufen Erste Bank AG
29.05.12 Vienna Insurance Group buy Erste Bank AG
25.05.12 Vienna Insurance Group kaufen Erste Bank AG

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