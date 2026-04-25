DAX23.939 -0,3%Est505.810 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7900 +1,3%Nas24.658 ±-0,0%Bitcoin65.258 +0,2%Euro1,1698 -0,1%Öl117,6 +5,7%Gold4.543 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 BASF BASF11 Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX tiefer -- Wall Street im Minus -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- TUI, Micron, ITM Power, BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Symrise-Aktie dennoch in Grün: Umsatzrückgang schwächer als prognostiziert Symrise-Aktie dennoch in Grün: Umsatzrückgang schwächer als prognostiziert
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochnachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochnachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-Adhoc: VINCORION SE steigert Umsatz im ersten Quartal 2026 gegenüber Vorjahreszeitraum deutlich; Jahresprognose bestätigt

29.04.26 17:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Vincorion
19,21 EUR 1,43 EUR 8,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: Vincorion SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
VINCORION SE steigert Umsatz im ersten Quartal 2026 gegenüber Vorjahreszeitraum deutlich; Jahresprognose bestätigt

29.04.2026 / 17:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Auf Basis vorläufiger Zahlen zum 31. März 2026 erzielte die VINCORION SE („VINCORION") einen Konzernumsatz von 69,0 Mio. € im ersten Quartal 2026, was einem Anstieg von 40,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (49,3 Mio. €) entspricht.

Diese positive Entwicklung im Vergleich zum Vorjahresquartal ist in erster Linie auf eine gleichmäßigere Verteilung der Umsätze im Jahresverlauf sowie Ramp-Up Maßnahmen zurückzuführen.
Der Vorstand bestätigt die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Konzernumsatz zwischen 280 Mio. € und 320 Mio. € sowie einer bereinigten EBIT-Marge (wie auf der Unternehmenswebsite definiert) zwischen 18 % und 19 %.

VINCORION wird seine Ergebnisse für das erste Quartal am 7. Mai 2026 veröffentlichen.
Kontakt:
VINCORION SE
Feldstrasse 155
22880 Wedel, Germany

Anneke Hoijtink (IR)
ir@vincorion.com

Frederike Gasa (PR)
media@vincorion.com


Ende der Insiderinformation

29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: VINCORION SE
Feldstraße 155
22880 Wedel
Deutschland
Telefon: +49 4103 60-0
E-Mail: ir@vincorion.com
Internet: https://vincorion.com
ISIN: DE000VNC0014
WKN: VNC001
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
EQS News ID: 2318226

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2318226  29.04.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Vincorion

DatumMeistgelesen

Analysen zu Vincorion

DatumRatingAnalyst
10:21Vincorion OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:16Vincorion BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:21Vincorion OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:16Vincorion BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vincorion nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen