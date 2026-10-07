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EQS-Adhoc: VINCORION SE: VINCORION SE steigert Umsatz in den ersten 9 Monaten 2026 um 41 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum; Jahresprognose erhöht

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EQS-Ad-hoc: Vincorion SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal/Prognose / Gesamtjahr
VINCORION SE: VINCORION SE steigert Umsatz in den ersten 9 Monaten 2026 um 41 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum; Jahresprognose erhöht

07.10.2026 / 15:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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VINCORION SE steigert Umsatz in den ersten 9 Monaten 2026 um 41 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum; Jahresprognose erhöht

Auf Basis vorläufiger Zahlen zum 30. September 2026 erzielte die VINCORION SE („VINCORION") einen Konzernumsatz von 87,5 Mio. € im dritten Quartal 2026; dies entspricht einem Anstieg von 39,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (62,6 Mio. €). Bezogen auf die ersten neun Monate erhöhte sich der Konzernumsatz damit von 168,1 Mio. € um 41,4 % auf 237,7 Mio. €. Vor diesem Hintergrund erhöht der Vorstand seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 und geht von einem Konzernumsatz von 323 Mio. € bis 333 Mio. € aus (ursprünglich 280 Mio. € bis 320 Mio. €). Zudem rechnet der Vorstand nun mit einer höheren bereinigten EBIT-Marge von 18,5 % bis 19,5 % für das Geschäftsjahr 2026 (ursprünglich 18,0 % bis 19,0 %).

Dieser Anstieg ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf ein außergewöhnlich starkes drittes Quartal in einer traditionell schwächeren Sommersaison zurückzuführen.

VINCORION wird seine Ergebnisse für die ersten neun Monate am 11. November 2026 veröffentlichen.

Kontakt:
VINCORION SE
Feldstrasse 155
22880 Wedel, Germany

ir@vincorion.com

Felix Zander (IR)
felix.zander@vincorion.com
+494103602431


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07.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: VINCORION SE
Feldstraße 155
22880 Wedel
Deutschland
Telefon: +49 4103 60-0
E-Mail: ir@vincorion.com
Internet: https://vincorion.com
ISIN: DE000VNC0014
WKN: VNC001
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
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EQS News ID: 2411954

 
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2411954  07.10.2026 CET/CEST

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14.08.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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