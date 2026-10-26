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EQS-Adhoc: Viromed Medical AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

Werte in diesem Artikel
Aktien
Viromed Medical AG
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EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
Viromed Medical AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

26.10.2026 / 08:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Viromed Medical AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

Rellingen, 26. Oktober 2026 – Der Vorstand der Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A40ZVN7) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von derzeit 21.250.000 EUR um 450.000 EUR auf 21.700.000 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung erfolgt unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 durch Ausgabe von 450.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien zum Platzierungspreis von je 4,50 EUR. Die neuen Aktien werden zunächst von der Small & Mid Cap Investmentbank AG, München, übernommen und anschließend im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren angeboten.

Der Bruttoemissionserlös in Höhe von 2 Mio. EUR soll zur Finanzierung des Working Capitals der Gesellschaft verwendet werden.

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Mitteilende Person:

Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG

Kontakt Viromed:

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de



Ende der Insiderinformation

26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Viromed Medical AG
Hauptstraße 105
25462 Rellingen
Deutschland
E-Mail: kontakt@viromed-medical.de
Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/
ISIN: DE000A40ZVN7
WKN: A40ZVN
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate BSX
LEI Code: 894500XR05MYCVCCR171
EQS News ID: 2421728

 
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2421728  26.10.2026 CET/CEST

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