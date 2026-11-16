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EQS-Adhoc: Viromed Medical AG: Changes to the Management Board

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Viromed Medical AG
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EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Key word(s): Personnel decisions / Executive Board
Viromed Medical AG: Changes to the Management Board

16-Nov-2026 / 17:57 CET/CEST
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Viromed Medical AG: Changes to the Management Board

Rellingen, November 16, 2026 – The Supervisory Board of Viromed Medical AG (“Viromed”; ISIN: DE000A40ZVN7) today resolved to appoint Christian Strauch to the Management Board of the company. Mr. Strauch assumes the position effective today, for a term of just under three years, until the end of October 31, 2029. Christian Strauch has more than twenty years of experience in building and in scaling companies in the healthcare sector.

At the same time, Uwe Perbandt, founder of Viromed Medical AG, has today resigned from his position on the Management Board, effective as of the end of December 31, 2026, for personal reasons.

 

Notifying person:

Uwe Perbandt, CEO of Viromed Medical AG

Contact Viromed:

E-mail: kontakt@viromed-medical.de



End of Inside Information
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16-Nov-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Viromed Medical AG
Hauptstraße 105
25462 Rellingen
Germany
E-mail: kontakt@viromed-medical.de
Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/
ISIN: DE000A40ZVN7
WKN: A40ZVN
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate BSX
LEI Code: 894500XR05MYCVCCR171
EQS News ID: 2436132

 
End of Announcement EQS News Service

2436132  16-Nov-2026 CET/CEST

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