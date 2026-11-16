EQS-Adhoc: Viromed Medical AG: Changes to the Management Board

Viromed Medical AG: Changes to the Management Board Rellingen, November 16, 2026 – The Supervisory Board of Viromed Medical AG (“Viromed”; ISIN: DE000A40ZVN7) today resolved to appoint Christian Strauch to the Management Board of the company. Mr. Strauch assumes the position effective today, for a term of just under three years, until the end of October 31, 2029. Christian Strauch has more than twenty years of experience in building and in scaling companies in the healthcare sector. At the same time, Uwe Perbandt, founder of Viromed Medical AG, has today resigned from his position on the Management Board, effective as of the end of December 31, 2026, for personal reasons.

EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Key word(s): Personnel decisions / Executive Board Viromed Medical AG: Changes to the Management Board 16-Nov-2026 / 17:57 CET/CEST Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group . The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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