EQS-Adhoc: Viromed Medical AG: Changes to the Management Board
Werte in diesem Artikel
|
EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Key word(s): Personnel decisions / Executive Board
Werbung
Viromed Medical AG: Changes to the Management Board
Notifying person:
Uwe Perbandt, CEO of Viromed Medical AG
E-mail: kontakt@viromed-medical.de
End of Inside Information
Werbung
16-Nov-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Viromed Medical AG
|Hauptstraße 105
|25462 Rellingen
|Germany
|E-mail:
|kontakt@viromed-medical.de
|Internet:
|https://www.viromed-medical-ag.de/
|ISIN:
|DE000A40ZVN7
|WKN:
|A40ZVN
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate BSX
|LEI Code:
|894500XR05MYCVCCR171
|EQS News ID:
|2436132
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2436132 16-Nov-2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Viromed Medical
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Viromed Medical
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen