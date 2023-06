EQS-Adhoc: Viscom AG leitet konkrete Planungen für den Rechtsformwechsel in die Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) ein

EQS-Ad-hoc: Viscom AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Sonstiges

Viscom AG leitet konkrete Planungen für den Rechtsformwechsel in die Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) ein



22.06.2023

Viscom AG leitet konkrete Planungen für den Rechtsformwechsel in die Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) ein Hannover, 22. Juni 2023 Der Vorstand der Viscom AG, Hannover (ISIN DE 000 7846867), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den identitätswahrenden Formwechsel der Gesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) vorzubereiten. Das dualistische Leitungssystem, bestehend aus dem Vorstand als Leitungsorgan und dem Aufsichtsrat als Kontrollorgan, soll auch nach dem Formwechsel fortbestehen. Verantwortlichkeiten und Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat sollen ebenfalls von der neuen Struktur unberührt bleiben. Der Sitz und die Hauptverwaltung des Unternehmens werden in Hannover bleiben. Es wird angestrebt, für September 2023 eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft einzuberufen, auf der der Formwechsel beschlossen werden soll. Die Wirksamkeit des Formwechsels in die Rechtsform der SE setzt u.a. voraus, dass das Verfahren zur Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der zukünftigen Viscom SE abgeschlossen bzw. beendet sein wird. Durch die SE-Umwandlung bleibt die Rechtsstellung der Aktionäre der Viscom AG grundsätzlich unberührt. Sie werden dieselbe Anzahl an nennwertlosen Stückaktien an der Viscom SE halten, wie unmittelbar vor dem Formwechsel. Auch die Börsennotierung der Viscom-Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bleibt vom Formwechsel unberührt.

Kontakt:

Viscom AG

Investor Relations

Sandra M. Liedtke

Carl-Buderus-Str. 9-15

30455 Hannover

Tel.: +49-511-94996-791

Fax: +49-511-94996-555

