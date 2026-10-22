EQS-Adhoc: Viscom SE hebt Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 erneut an
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EQS-Ad-hoc: Viscom SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
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Viscom SE hebt Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 erneut an
Hannover, 22. Oktober 2026 – Die Viscom SE (ISIN DE0007846867) passt ihre Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 erneut nach oben an. Ausschlaggebend hierfür sind die anhaltend positive Marktentwicklung und die damit verbundene hohe Nachfrage nach Inspektionssystemen. Darüber hinaus hat Viscom einen weiteren Großauftrag im Bereich der Inline-CT-Inspektion, insbesondere für Anwendungen in der Batteriezelleninspektion, erhalten. Der Auftrag wird überwiegend im Geschäftsjahr 2027 umsatzwirksam.
Kontakt:Viscom SE
Investor Relations
Sandra Liedtke
Carl-Buderus-Str. 9-15
30455 Hannover
Tel.: +49-511-94996-791
Fax: +49-511-94996-555
investor.relations@viscom.de
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|Sprache:
|Deutsch
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|ISIN:
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|WKN:
|784686
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|EQS News ID:
|2420356
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2420356 22.10.2026 CET/CEST
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