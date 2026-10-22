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EQS-Adhoc: Viscom SE hebt Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 erneut an

Werte in diesem Artikel
Aktien
Viscom AG
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EQS-Ad-hoc: Viscom SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Viscom SE hebt Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 erneut an

22.10.2026 / 11:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Viscom SE hebt Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 erneut an

Hannover, 22. Oktober 2026 – Die Viscom SE (ISIN DE0007846867) passt ihre Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 erneut nach oben an. Ausschlaggebend hierfür sind die anhaltend positive Marktentwicklung und die damit verbundene hohe Nachfrage nach Inspektionssystemen. Darüber hinaus hat Viscom einen weiteren Großauftrag im Bereich der Inline-CT-Inspektion, insbesondere für Anwendungen in der Batteriezelleninspektion, erhalten. Der Auftrag wird überwiegend im Geschäftsjahr 2027 umsatzwirksam.

Vor diesem Hintergrund geht der Vorstand der Viscom SE für das Geschäftsjahr 2026 nunmehr von einem Auftragseingang in einer Bandbreite von 100 bis 110 Mio. € (zuvor: 90 bis 100 Mio. €) aus. Die Prognosen für den Zielumsatz von 80 bis 90 Mio. € sowie für die EBIT-Marge von 2 bis 5 % im Geschäftsjahr 2026 bleiben unverändert. Damit liegt das prognostizierte EBIT weiterhin zwischen 1,6 und 4,5 Mio. €.

 

Kontakt:

Viscom SE
Investor Relations
Sandra Liedtke
Carl-Buderus-Str. 9-15
30455 Hannover
Tel.: +49-511-94996-791
Fax: +49-511-94996-555
investor.relations@viscom.de


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22.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Viscom SE
Carl-Buderus-Str. 9-15
30455 Hannover
Deutschland
Telefon: +49 (0) 511 94 996 791
Fax: +49 (0) 511 94 996 555
E-Mail: investor.relations@viscom.de
Internet: www.viscom.com
ISIN: DE0007846867
WKN: 784686
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200SDLDT1KJVFRV52
EQS News ID: 2420356

 
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2420356  22.10.2026 CET/CEST

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11.04.11 Viscom kaufen MIDAS Research GmbH
28.02.11 Viscom kaufen MIDAS Research GmbH
23.11.10 Viscom kaufen MIDAS Research GmbH
17.09.10 Viscom kaufen Der Aktionär
07.09.10 Viscom kaufen MIDAS Research GmbH

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