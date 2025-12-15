DAX24.209 +0,1%Est505.745 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -1,7%Nas23.130 -0,3%Bitcoin73.829 -1,8%Euro1,1761 +0,2%Öl60,55 -1,1%Gold4.324 +0,5%
EQS-Adhoc: Vitruvia Medical AG: erfolgreiche Kapitalerhöhung und Stärkung der Finanzstruktur

15.12.25 16:42 Uhr

EQS-Ad-hoc: VITRUVIA MEDICAL AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Vitruvia Medical AG: erfolgreiche Kapitalerhöhung und Stärkung der Finanzstruktur

15.12.2025 / 16:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung
Vitruvia Medical AG
15. Dezember 2025

Vitruvia Medical  AG schliesst erfolgreiche Kapitalerhöhung ab und stärkt ihre Finanzstruktur

Die Vitruvia Medical AG gibt bekannt, dass am 15. Dezember 2025 erfolgreich eine Kapitalerhöhung durchgeführt wurde. Das neu geschaffene Kapital wurde vollständig zur Rückzahlung der Anfang Dezember fälligen Wandelanleihe verwendet.

Durch diese Maßnahme wurde das Eigenkapital der Gesellschaft gestärkt und das Fremdkapital signifikant reduziert. Die verbesserte Kapitalstruktur stellt die langfristige Finanzierung der Vitruvia Medical AG sicher und trägt wesentlich zur wirtschaftlichen Stabilität des Unternehmens bei.

Der Verwaltungsrat der Vitruvia AG

 



Ende der Insiderinformation

15.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vitruvia Medical AG
Kesselackerstr. 18
5611 Anglikon
Schweiz
Telefon: +41 44 915 33 78
E-Mail: kontakt@vitruvia-med.com
Internet: www.vitruvia-med.com
ISIN: CH0461931419
WKN: A2PDWF
Börsen: Freiverkehr in München
EQS News ID: 2246030

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2246030  15.12.2025 CET/CEST

