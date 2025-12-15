EQS-Adhoc: Vitruvia Medical AG: erfolgreiche Kapitalerhöhung und Stärkung der Finanzstruktur

EQS-Ad-hoc: VITRUVIA MEDICAL AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

Vitruvia Medical AG: erfolgreiche Kapitalerhöhung und Stärkung der Finanzstruktur



15.12.2025 / 16:42 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung

Vitruvia Medical AG

15. Dezember 2025

Vitruvia Medical AG schliesst erfolgreiche Kapitalerhöhung ab und stärkt ihre Finanzstruktur

Die Vitruvia Medical AG gibt bekannt, dass am 15. Dezember 2025 erfolgreich eine Kapitalerhöhung durchgeführt wurde. Das neu geschaffene Kapital wurde vollständig zur Rückzahlung der Anfang Dezember fälligen Wandelanleihe verwendet.

Durch diese Maßnahme wurde das Eigenkapital der Gesellschaft gestärkt und das Fremdkapital signifikant reduziert. Die verbesserte Kapitalstruktur stellt die langfristige Finanzierung der Vitruvia Medical AG sicher und trägt wesentlich zur wirtschaftlichen Stabilität des Unternehmens bei.

