DAX24.129 -0,1%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9800 +1,2%Nas24.837 +1,6%Bitcoin66.671 +0,7%Euro1,1717 ±0,0%Öl105,3 -0,6%Gold4.709 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Microsoft 870747 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Newmont im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 17 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 17 im Überblick
CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-Adhoc: Vitruvia Medical AG: : Jahresergebnis per 31.12.2025

26.04.26 10:20 Uhr

EQS-Ad-hoc: VITRUVIA MEDICAL AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Vitruvia Medical AG: : Jahresergebnis per 31.12.2025

26.04.2026 / 10:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vitruvia Medical AG: Jahresergebnis per 31.12.2025

Anglikon, 26. April 2026: Vitruvia Medical AG erzielt 2025 erstmals Gewinn und steigert Umsatz deutlich

Die Vitruvia Medical AG erzielte im abgelaufenen Jahr 2025 erstmals einen Gewinn nach Steuern von CHF 308'670.73 gegenüber dem Vorjahr von CHF -173'775.93.

Dabei erzielte unsere Tochtergesellschaft LT technologies GmbH & Co. KG einen Umsatz von EUR 2'540'929.— gegenüber dem Vorjahr von EUR 2'016'279.—, was einer Steigerung von +26% entspricht. Auf konsolidierter Basis verbesserte sich das betriebliche Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) von EUR 178'398.— auf EUR 277'215.-- (gegenüber dem Vorjahr + 55%).

Die Beteiligung an der LT Technologies hat sich über den Erwartungen entwickelt. Die angestrebten Umsatz- und Gewinnerwartungen für 2025 wurde mehr als erreicht. Für 2026 rechnen wir mit einer weiterhin anziehenden Aktivität der LT technologies, was sich in den Umsatz- und Gewinnzahlen niederschlagen wird.

Über Vitruvia Medical AG:

Die Vitruvia Medical AG ist eine schweizerische Beteiligungsgesellschaft mit dem Fokus auf Reparatur, Produktion und Handel von Medizinprodukten sowie chirurgischen Instrumenten. So vereint Vitruvia innovative und nachhaltige Lösungen für den medizinisch-technischen Fortschritt, den Kundennutzen und den wirtschaftlichen Erfolg.

 

 

 



Ende der Insiderinformation

26.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vitruvia Medical AG
Kesselackerstr. 18
5611 Anglikon
Schweiz
Telefon: +41 44 915 33 78
E-Mail: kontakt@vitruvia-med.com
Internet: www.vitruvia-med.com
ISIN: CH0461931419
WKN: A2PDWF
Börsen: Freiverkehr in München
EQS News ID: 2315012

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2315012  26.04.2026 CET/CEST

Nachrichten zu VITRUVIA MEDICAL AG

DatumMeistgelesen