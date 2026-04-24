EQS-Adhoc: Vitruvia Medical AG: : Jahresergebnis per 31.12.2025

EQS-Ad-hoc: VITRUVIA MEDICAL AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Vitruvia Medical AG: : Jahresergebnis per 31.12.2025



26.04.2026 / 10:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vitruvia Medical AG: Jahresergebnis per 31.12.2025

Anglikon, 26. April 2026: Vitruvia Medical AG erzielt 2025 erstmals Gewinn und steigert Umsatz deutlich

Die Vitruvia Medical AG erzielte im abgelaufenen Jahr 2025 erstmals einen Gewinn nach Steuern von CHF 308'670.73 gegenüber dem Vorjahr von CHF -173'775.93.

Dabei erzielte unsere Tochtergesellschaft LT technologies GmbH & Co. KG einen Umsatz von EUR 2'540'929.— gegenüber dem Vorjahr von EUR 2'016'279.—, was einer Steigerung von +26% entspricht. Auf konsolidierter Basis verbesserte sich das betriebliche Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) von EUR 178'398.— auf EUR 277'215.-- (gegenüber dem Vorjahr + 55%).

Wer­bung Wer­bung

Die Beteiligung an der LT Technologies hat sich über den Erwartungen entwickelt. Die angestrebten Umsatz- und Gewinnerwartungen für 2025 wurde mehr als erreicht. Für 2026 rechnen wir mit einer weiterhin anziehenden Aktivität der LT technologies, was sich in den Umsatz- und Gewinnzahlen niederschlagen wird.

Über Vitruvia Medical AG:

Die Vitruvia Medical AG ist eine schweizerische Beteiligungsgesellschaft mit dem Fokus auf Reparatur, Produktion und Handel von Medizinprodukten sowie chirurgischen Instrumenten. So vereint Vitruvia innovative und nachhaltige Lösungen für den medizinisch-technischen Fortschritt, den Kundennutzen und den wirtschaftlichen Erfolg.