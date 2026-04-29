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EQS-Adhoc: Voltatron steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal 2026 deutlich gegenüber Vorjahreszeitraum

05.05.26 18:19 Uhr
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EQS-Ad-hoc: Voltatron AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Voltatron steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal 2026 deutlich gegenüber Vorjahreszeitraum

05.05.2026 / 18:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Voltatron steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal 2026 deutlich gegenüber Vorjahreszeitraum

Fürth, 5. Mai 2026 – Die Voltatron AG (VOTR, DE000A2E4LE9, „Voltatron“ oder „Gesellschaft“) hat nach der Auswertung der vorläufigen Zahlen des ersten Quartals im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen von rund 12,6 Mio. € (Q1 2025: 1,7 Mio. €) erzielt.

Ebenso hat sich die Ergebnissituation der fortgeführten Geschäftsbereiche des Konzerns gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Neben der operativen wirtschaftlichen Weiterentwicklung des Konzerns ist dafür auch ein im ersten Quartal erfolgswirksam erfasster Bewertungseffekt durch den Erwerb der KOMITEC electronics GmbH ursächlich. Im Rahmen der Kaufpreisallokation hat sich nach IFRS 3 ein sog. Bargain Purchase, der den Unterschiedsbetrag zwischen (niedrigerem) Kaufpreis und (höherem) beizulegendem Zeitwert des erworbenen Nettovermögens bezeichnet, in Höhe von rund 1,1 Mio. € ergeben.

Durch die genannten Entwicklungen und Effekte verbesserte sich im ersten Quartal 2026 der Anteil des operativen Konzernergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – EBITDA) aus fortgeführten Geschäftsbereichen am Konzernumsatz (EBITDA-Marge) auf rund 16,6 % (Q1 2025: 5,1 %). Die als alternative Leistungskennzahl1 dienende bereinigte EBITDA-Marge beläuft sich im ersten Quartal 2026 auf rund 8,1 % (Q1 2025: 5,1 %). Diese Kennzahl stellt das EBITDA bereinigt um den erwähnten Bargain Purchase dar und ermöglicht damit die Beurteilung der operativen Ertragskraft der fortgeführten Geschäftsbereiche des Konzerns.

Das Konzernergebnis vor Steuern (Earnings Before Taxes – EBT) aus fortgeführten Geschäftsbereichen im Verhältnis zum Konzernumsatz (EBT-Marge) beläuft sich gemäß den vorläufigen Zahlen auf 2,9 % (Q1 2025: -10,7 %). Bereinigt um die Abschreibungseffekte aus Kaufpreisallokationen sowie die außerordentlichen Erträge im Rahmen der Erstkonsolidierung der KOMITEC electronics GmbH (Bargain Purchase) ergibt sich für die fortgeführten Bereiche eine EBT-Marge von 1,8 % (Q1 2025: -4,4 %), die von der Gesellschaft ebenfalls als alternative Leistungskennzahl1 genutzt wird.

Voltatron übertrifft damit im ersten Quartal 2026 die Ertragslage deutlich gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum.

Die Gesellschaft veröffentlicht die Konzern-Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2026 mit den endgültigen Zahlen planmäßig am 13. Mai 2026.

1 Die Gesellschaft verwendet die Kennzahlen Bereinigte EBITDA-Marge und Bereinigte EBT-Marge als alternative Leistungskennzahlen (Alternative Performance Measure – APM). Das EBITDA ist dabei keine in den IFRS-Standards definierte Leistungskennzahl. Die Definition des EBITDA als Basis für die Ermittlung der bereinigten EBITDA-Marge ist möglicherweise mit ähnlich bezeichneten Leistungskennzahlen und Angaben anderer Unternehmen nicht vergleichbar (siehe hierzu Seite 63f. des Geschäftsberichts der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025).
 

- ENDE DER INSIDERINFORMATION -

Über die Voltatron AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG in Frankfurt a. M. notierte Voltatron AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein Anbieter innovativer Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt mit seinen spezialisierten Tochtergesellschaften komplexe elektronische Teile, Baugruppen und Systeme. Diese kommen neben Batterie- und Energiespeicheranwendungen auch in der industriellen Mess- und Steuerungstechnik, in IoT- und Automationslösungen, in der professionellen Veranstaltungstechnik (Licht und Ton) sowie in der Medizintechnik zum Einsatz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.voltatron.com.

 

Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt

Voltatron AG
Stefan Westemeyer
Investor Relations & Unternehmenskommunikation
Telefon: +49 160 951 287 54
E-Mail: ir@voltatron.com



Ende der Insiderinformation

05.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Voltatron AG
Flößaustraße 22
90763 Fürth
Deutschland
Telefon: +49 (0)911 3771750
E-Mail: ir@voltatron.com
Internet: www.voltatron.com
ISIN: DE000A2E4LE9
WKN: A2E4LE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2321922

 
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2321922  05.05.2026 CET/CEST

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