EQS-Adhoc: Vulcan Energy Resources Limited: Änderungen von Schlüsselfunktionen im Board of Directors der Vulcan Energy Resources Limited

Cris Moreno, stellvertretender CEO seit 2022, wird zum Managing Director und CEO ernannt. Cris Moreno verfügt über langjährige Erfahrung in der Umsetzung von Großprojekten in den Bereichen Energie, Chemie und Batterien in die kommerzielle Produktion.

Dr. Francis Wedin, Gründer des Zero Carbon Lithium Project im Jahr 2018 und Managing Director und CEO seit 2019, übernimmt die Rolle des geschäftsführenden Vorsitzenden des Board of Directors.

Gavin Rezos, seit 2019 nicht-geschäftsführender Vorsitzender des Board of Directors, wird dem Board of Directors weiterhin als nicht-geschäftsführender stellvertretender Vorsitzender angehören.

Die relevanten Verträge zwischen Vulcan Energy Resources Limited und Cris Moreno, Dr. Francis Wedin und Gavin Rezos wurden heute unterzeichnet. Die Veränderungen auf der Führungsebene erfolgen im Rahmen einer effektiven Nachfolgeplanung und im Einklang mit der Unternehmensentwicklung von der Projektplanungsphase in die Ausführungsphase des Zero Carbon Lithium Projekts.



