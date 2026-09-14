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EQS-Adhoc: WashTec AG: Anpassung der Ergebniserwartung für 2026

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EQS-Ad-hoc: WashTec AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
WashTec AG: Anpassung der Ergebniserwartung für 2026

14.09.2026 / 18:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Augsburg, 14. September 2026

Die WashTec AG führt den eingeschlagenen Weg der Transformation zu einem Solution Provider entschlossen fort. Neben den berichteten Verzögerungen bei aufgelegten Effizienzprogrammen führt eine Straffung der Organisation zu weiteren Ergebnisbelastungen.

Die Gesellschaft geht nunmehr für das Geschäftsjahr 2026 nach wie vor von einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich (2025: Mio.€ 498,8) aus, wobei der Consumables-Umsatz stabil, jedoch hinter den Erwartungen zurückblieb. Im Vergleich zum Vorjahr erwartet die Gesellschaft eine rückläufige EBIT-Marge vor allem aufgrund von Einmalmaßnahmen, Umstrukturierungen und Verzögerungen bei den Effizienprogrammen zwischen 8 % und 9 % (bisher: im Verhältnis zum Umsatzwachstum überproportionale EBIT-Steigerung) und damit auch einem unter dem Vorjahr liegenden ROCE (bisher: Steigerung des ROCE um 0,5 – 2,0 Prozentpunkte).

Weitere Informationen können der nachfolgenden Pressemitteilung entnommen werden.

Kontakt:
WashTec AG
Unternehmenskommunikation
Andreas Pabst 
Argonstraße 7
86153 Augsburg

Tel.: +49 (0)821 - 5584 - 2090
Fax: +49 (0)821 - 55 84 - 1135


Ende der Insiderinformation

14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: WashTec AG
Argonstraße 7
86153 Augsburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)821 / 55 84-0
Fax: +49 (0)821 / 55 84 - 1135
E-Mail: washtec@washtec.de
Internet: www.washtec.de
ISIN: DE0007507501
WKN: 750750
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200HHWCQ0KBSG9U91
EQS News ID: 2398946

 
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2398946  14.09.2026 CET/CEST

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