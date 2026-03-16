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EQS-Adhoc: WashTec AG: Bekanntgabe des Dividendenvorschlags

20.03.26 10:25 Uhr
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EQS-Ad-hoc: WashTec AG / Schlagwort(e): Dividenden
WashTec AG: Bekanntgabe des Dividendenvorschlags

20.03.2026 / 10:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Vorstand und Aufsichtsrat der WashTec AG werden der am 12. Mai 2026 stattfindenden Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 in Fortsetzung der attraktiven Dividendenpolitik eine Dividende in Höhe von € 2,50 je dividendenberechtigter Stückaktie vorschlagen.
Kontakt:
WashTec AG
Andreas Pabst, CFO
Argonstraße 7
86153 Augsburg

Tel.: +49 (0)821 - 5584 - 5555
Fax: +49 (0)821 - 55 84 - 1135


Ende der Insiderinformation

20.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: WashTec AG
Argonstraße 7
86153 Augsburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)821 / 55 84-0
Fax: +49 (0)821 / 55 84 - 1135
E-Mail: washtec@washtec.de
Internet: www.washtec.de
ISIN: DE0007507501
WKN: 750750
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2295186

 
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2295186  20.03.2026 CET/CEST

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28.10.2021WashTec BuyWarburg Research
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18.12.2019WashTec HoldHSBC
27.09.2019WashTec HoldHSBC
06.09.2019WashTec HoldHSBC
10.07.2019WashTec HoldHSBC
14.06.2019WashTec HoldHSBC
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09.11.2011WashTec sellUniCredit Research

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