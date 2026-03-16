EQS-Adhoc: WashTec AG: Bekanntgabe des Dividendenvorschlags

EQS-Ad-hoc: WashTec AG / Schlagwort(e): Dividenden WashTec AG: Bekanntgabe des Dividendenvorschlags 20.03.2026 / 10:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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