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Westwing Group SE: Beschluss über Einziehung eigener Aktien, befristete Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms und Veröffentlichung eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots



18.11.2026 / 08:30 CET/CEST

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Westwing Group SE: Beschluss über Einziehung eigener Aktien, befristete Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms und Veröffentlichung eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots



München, 18. November 2026 // Der Vorstand der Westwing Group SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf der Grundlage der von der Hauptversammlung am 9. Juni 2026 erteilten Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien beschlossen, mit sofortiger Wirkung 1.150.000 eigene Aktien einzuziehen und das Grundkapital der Westwing Group SE entsprechend von EUR 19.650.000,00 um EUR 1.150.000,00 auf EUR 18.500.000,00 herabzusetzen.

Nach der heute durchgeführten Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Aktien hält die Westwing Group SE derzeit 317.412 eigene Aktien. Dies entspricht ca. 1,7 % des herabgesetzten Grundkapitals der Gesellschaft.

Für den Fall, dass die Einziehung und Kapitalherabsetzung zu einer Beteiligung der Rocket Internet SE an der Westwing Group SE von über 30 % führen würde, sind die Rocket Internet SE sowie deren unmittelbare bzw. mittelbare Anteilseigner Zerena GmbH, Rocata GmbH und Global Founders GmbH aufgrund von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter Auflagen gewährten und entsprechend im Detail veröffentlichten Befreiungen nicht verpflichtet, ein Pflichtangebot nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) abzugeben.

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Der Vorstand der Westwing Group SE hat heute ferner mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den am 8. Oktober 2026 angekündigten Rückkauf von bis zu maximal 640.000 Aktien über die Börse mit sofortiger Wirkung bis zum 22. Dezember 2026 (einschließlich) auszusetzen (das „Aktienrückkaufprogramm“). Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms sollten ursprünglich im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis zum 31. März 2027 Aktien zu einem maximalen Gesamtkaufpreis ohne Erwerbsnebenkosten von bis zu EUR 10 Millionen erworben werden. Das Aktienrückkaufprogramm wird ab dem 23. Dezember 2026 unverändert bis zum 31. März 2027 fortgesetzt.

Gleichzeitig hat der Vorstand der Westwing Group SE mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, ein öffentliches Aktienrückkaufangebot an die Aktionäre der Westwing Group SE für insgesamt bis zu 1.000.000 Aktien zu einem Preis von EUR 14,80 je Aktie abzugeben. Das Volumen des öffentlichen Aktienrückkaufangebots beträgt somit insgesamt bis zu EUR 14.800.000,00. Die Frist für die Annahme des Angebots beginnt voraussichtlich am 24. November 2026 und endet voraussichtlich am 11. Dezember 2026 (das „Aktienrückkaufangebot“).

Mit dem heute beschlossenen Aktienrückkaufangebot macht die Westwing Group SE von der durch die Hauptversammlung am 9. Juni 2026 erteilten Ermächtigung Gebrauch, nach der bis zum Ablauf des 8. Juni 2031 (einschließlich) Aktien im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zurückgekauft werden dürfen. Für die Verwendung zurückgekaufter Aktien kommen alle nach der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 9. Juni 2026 zulässigen Zwecke in Betracht.

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Die weiteren Einzelheiten des Aktienrückkaufangebots sind der Angebotsunterlage zu entnehmen, die spätestens mit Beginn der Annahmefrist auf der Internetseite der Westwing Group SE (www.westwing.com) im Bereich „Investor Relations – Aktie – Aktienrückkauf 2026/III“ sowie im Bundesanzeiger unter www.bundesanzeiger.de veröffentlicht wird.