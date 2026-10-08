DAX 24.807 -1,2%ESt50 6.127 -0,9%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 11,03 -0,6%Nas 27.186 -1,3%Bitcoin 71.910 -3,3%Euro 1,1204 +0,1%Öl 104,5 +4,3%Gold 4.125 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-Adhoc: Westwing Group SE: Westwing beschließt Aktienrückkauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
Westwing AG
12.30 EUR -0.05 EUR -0.40 %
Charts | News | Analysen

EQS-Ad-hoc: Westwing Group SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
Westwing Group SE: Westwing beschließt Aktienrückkauf

08.10.2026 / 20:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

Westwing Group SE: Westwing beschließt Aktienrückkauf

München, 8. Oktober 2026 // Der Vorstand der Westwing Group SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu maximal 640.000 Aktien der Gesellschaft (dies entspricht ca. 3,26 % des Grundkapitals) zu einem maximalen Gesamtkaufpreis ohne Erwerbsnebenkosten von bis zu EUR 10 Millionen im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis zum 31. März 2027 zurückzukaufen.

Der Aktienrückkauf erfolgt auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 9. Juni 2026.

Der Erwerb soll über die Börse erfolgen. Dabei darf der Erwerbspreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den an diesem Handelstag im Xetra-Handel (in Frankfurt am Main) in der Eröffnungsauktion festgestellten Preis für eine Aktie der Gesellschaft oder – sofern keine Eröffnungsauktion stattfindet – den ersten bezahlten Preis für eine Aktie der Gesellschaft um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.

Werbung

Die erworbenen Aktien können für alle rechtlich zulässigen Zwecke verwendet werden.

Der Aktienrückkauf wird durch ein unabhängiges Kreditinstitut und im Einklang mit den Safe-Harbour-Regeln gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 (Marktmissbrauchsverordnung) in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 durchgeführt. Das unabhängige Kreditinstitut entscheidet über den Zeitpunkt des Aktienerwerbs unabhängig von und unbeeinflusst durch die Westwing Group SE. Alle Transaktionen werden nach ihrer Durchführung wöchentlich auf der Website der Gesellschaft im Bereich Investor Relations (www.ir.westwing.com) veröffentlicht.

Die Gesellschaft behält sich vor, das Aktienrückkaufprogramm jederzeit auszusetzen oder zu beenden.

Die Gesellschaft hält derzeit 1.324.161 eigene Aktien. Dies entspricht ca. 6,73 % des heutigen Grundkapitals.

Werbung



Ende der Insiderinformation

08.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Westwing Group SE
Moosacher Straße 88
80809 München
Deutschland
Fax: +49 (89) 550 544 445
E-Mail: ir@westwing.de
Internet: www.westwing.com
ISIN: DE000A2N4H07
WKN: A2N4H0
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900BN8B4KAHILIX84
EQS News ID: 2412914

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2412914  08.10.2026 CET/CEST

Aktuelle Westwing Aktie News

Werbung

Westwing Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Westwing nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.02.26 Westwing Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.24 Westwing Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.23 Westwing Buy Jefferies & Company Inc.
30.03.22 Westwing Buy Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
29.03.22 Westwing Buy Baader Bank

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.