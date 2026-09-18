EQS-Adhoc: Wolford AG: Mandat von Ralf Polito als Vorstandsmitglied verlängert

18.09.26 12:32 Uhr

Der Aufsichtsrat hat die Verlängerung des Vorstandsvertrags von Ralf Polito beschlossen. Das Vorstandsmandat von Ralf Polito, das am 31. Dezember 2026 ausgelaufen wäre, wurde bis 6. Juli 2028 verlängert. Der Vorstand der Wolford AG wird weiterhin aus Ralf Polito (COO) und Marco Pozzo (CEO) bestehen.

EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Personalie Wolford AG: Mandat von Ralf Polito als Vorstandsmitglied verlängert 18.09.2026 / 12:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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