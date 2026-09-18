EQS-Adhoc: Wolford AG: Mandate of Ralf Polito as Member of the Management Board extended
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EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Key word(s): Personnel
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The Supervisory Board resolved to extend the Management Board contract of Ralf Polito. Ralf Polito’s term as a member of the Management Board, which would have expired on December 31, 2026, has been extended until July 6, 2028.
The Management Board of Wolford AG will continue to comprise Ralf Polito as COO and Marco Pozzo as CEO.
End of Inside Information
18-Sep-2026 CET/CEST News transmitted by EQS Group
|Language:
|English
|Company:
|Wolford AG
|Wolfordstrasse 1
|6900 Bregenz
|Austria
|Phone:
|+43/5574/6900
|E-mail:
|investor@wolford.com
|Internet:
|www.wolford.com
|ISIN:
|AT0000834007
|WKN:
|83400
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Tradegate BSX; Vienna Stock Exchange (Official Market)
|LEI Code:
|529900CPC3UZMJ3DTN75
|EQS News ID:
|2401606
|End of Announcement
|EQS News Service
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2401606 18-Sep-2026 CET/CEST
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