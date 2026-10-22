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EQS-Adhoc: YOC AG: Vorläufige Zahlen für Q3/2026 – Anpassung Gesamtjahresprognose 2026

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YOC AG
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EQS-Ad-hoc: YOC AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Sonstiges
YOC AG: Vorläufige Zahlen für Q3/2026 – Anpassung Gesamtjahresprognose 2026

22.10.2026 / 10:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Vorläufige Zahlen für Q3/2026 – Anpassung Gesamtjahresprognose 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Berlin, 22. Oktober 2026 – Die YOC AG (ISIN DE0005932735) hat auf Basis vorläufiger Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA*) in Höhe von rund 1,0 Mio. EUR bis 1,2 Mio. EUR erzielt. Das EBITDA liegt damit nahezu auf dem Vorjahreswert in Höhe von 1,1 Mio. EUR.

Die Umsatzerlöse beliefen sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 auf rund 25,6 Mio. EUR bis 25,7 Mio. EUR und lagen damit unter dem Vorjahreswert von 26,6 Mio. EUR. Ursächlich hierfür sind die weiterhin verhaltene Entwicklung des Marktes digitaler Werbung sowie die daraus resultierende Zurückhaltung bei den Werbeausgaben der Werbetreibenden.

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Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand heute die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst. Erwartet wird nunmehr ein EBITDA* im Bereich in  Höhe von 2,0 Mio. EUR bis 2,5 Mio. EUR (bisher: 3,0 Mio. EUR bis 4,5 Mio. EUR). Die Umsatzerlöse werden nunmehr in einer Bandbreite von 35,0 Mio. EUR bis 37,0 Mio. EUR erwartet (bisher: 39,0 Mio. EUR bis 41,0 Mio. EUR). Das Konzernperiodenergebnis wird im Bereich von -0,5 Mio. EUR bis -1,0 Mio. EUR erwartet (bisher: 0,0 Mio. EUR bis 1,5 Mio. EUR).

Der Bericht zum dritten Quartal wird am 17. November 2026 veröffentlicht.

* EBITDA entspricht der Definition im Geschäftsbericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2025, Seite 55 (erhältlich unter: https://yoc.com/de/finanzberichte)

Mitteilende Person: Dirk-Hilmar Kraus, Vorstand

Kontakt

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YOC AG

Investor Relations

Greifswalder Str. 212

10405 Berlin

Tel.: +49-30-726162-0

ir@yoc.com www.yoc.com



Ende der Insiderinformation

22.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: YOC AG
Greifswalder Str. 212
10405 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30-72 61 62 322
Fax: +49 (0)30-72 61 62 222
E-Mail: ir@yoc.com
Internet: www.yoc.com
ISIN: DE0005932735
WKN: 593273
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200YTK6VMV8JTZV90
EQS News ID: 2420298

 
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2420298  22.10.2026 CET/CEST

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27.11.12 YOC hold Close Brothers Seydler Research AG
27.09.12 YOC hold Close Brothers Seydler Research AG
30.07.12 YOC hold Close Brothers Seydler Research AG
01.06.12 YOC hold Deutsche Bank AG
16.05.12 YOC buy Close Brothers Seydler Research AG

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