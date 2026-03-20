EQS-Adhoc: Zurückweisung des Widerspruchs gegen den Widerruf der Zulassung der Aktien der ZhongDe Waste Technology AG zum regulierten Markt (General Standard)
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EQS-Ad-hoc: ZhongDe Waste Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges
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Zurückweisung des Widerspruchs gegen den Widerruf der Zulassung der Aktien der ZhongDe Waste Technology AG zum regulierten Markt (General Standard)
Frankfurt am Main, 22. April 2026 – Die Frankfurter Wertpapierbörse hat die ZhongDe Waste Technology AG („Gesellschaft“) darüber informiert, dass sie den Widerspruch gegen die Entscheidung über das Delisting der Aktien der Gesellschaft zurückgewiesen hat und den von der Gesellschaft vorgelegten verbindlichen Zeitplan zur kurzfristigen Erfüllung sämtlicher Finanzberichterstattungspflichten als nicht ausreichend erachtet.
Die Frankfurter Wertpapierbörse hat bislang keinen genauen Zeitpunkt benannt, zu dem das Delisting wirksam werden soll.
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Die Gesellschaft wird im bestmöglichen Interesse ihrer Aktionäre prüfen, ob gegen die Entscheidung der Frankfurter Wertpapierbörse Klage erhoben wird. In der Zwischenzeit wird die Gesellschaft weiterhin uneingeschränkt mit ihren Abschlussprüfern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass alle noch ausstehenden Finanzberichterstattungspflichten erfüllt werden.
Kontakt:
Barckhausstrasse 1
Ende der Insiderinformation
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22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ZhongDe Waste Technology AG
|Barckhausstraße 1
|60325 Frankfurt
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 69 50956 5656
|Fax:
|+ 49 69 50956 5520
|Internet:
|www.zhongde-ag.de
|ISIN:
|DE000ZDWT018
|WKN:
|ZDWT01
|Börsen:
|Freiverkehr in Hamburg
|EQS News ID:
|2313072
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2313072 22.04.2026 CET/CEST
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|Emittent
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