EQS-AFR: 11880 Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Werte in diesem Artikel
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 11880 Solutions AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Werbung
Werbung
Hiermit gibt die 11880 Solutions AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026
Ort: https://ir.11880.com/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026
Ort: https://ir.11880.com/finanzberichte
10.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|11880 Solutions AG
|Baumstraße 23
|45128 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.11880.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2306594 10.04.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf 11880 Solutions
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 11880 Solutions
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent