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EQS-AFR: ad pepper media International N.V.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

27.04.26 14:06 Uhr
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ad pepper media International N.V.
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ad pepper media International N.V. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
ad pepper media International N.V.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

27.04.2026 / 14:06 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die ad pepper media International N.V. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://adpeppergroup.com/en/publications/financial-reports/

27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ad pepper media International N.V.
Frankenstrasse 146
90461 Nürnberg
Deutschland
Internet: www.adpeppergroup.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2315832  27.04.2026 CET/CEST

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