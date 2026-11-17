EQS-AFR: ADLER Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ADLER Group S.A.
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Werbung
Hiermit gibt die Adler Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.11.2026
Ort: https://www.adler-group.com/investors/veroeffentlichungen/finanzergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.11.2026
Ort: https://www.adler-group.com/en/investors/publications/financial-results
17.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adler Group S.A.
|55 Allée Scheffer
|2520 Luxemburg
|Luxemburg
|Internet:
|www.adler-group.com
|LEI Code:
|391200OYYFJ3DWAMEC69
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2433964 17.11.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf ADLER
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ADLER
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen