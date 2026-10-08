DAX 24.823 -1,1%ESt50 6.132 -0,8%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 10,72 -3,4%Nas 27.367 -0,6%Bitcoin 72.438 -2,5%Euro 1,1197 +0,0%Öl 105,6 +5,4%Gold 4.112 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-AFR: AGRANA Beteiligungs-AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

Werte in diesem Artikel
Aktien
AGRANA
11.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Veröffentlichung von Finanzberichten
AGRANA Beteiligungs-AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

08.10.2026 / 07:30 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

Hiermit gibt die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://cdn.prod.website-files.com/6916cf15b5ad52ecac5c9b7e/6ac726554fa2255435700dbb_AGRANA_Bericht%20%C3%BCber%20H1%202026_27_DE.pdf

Sprache: Englisch
Ort: https://cdn.prod.website-files.com/6916cf15b5ad52ecac5c9b7e/6ac72490ff63a23a7662631a_AGRANA_Report%20on%20H1%202026_27_EN.pdf


Bemerkungen:
AGRANA Bericht über das erste Halbjahr 2026|27

08.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
A-1020 Wien
Österreich
Internet: www.agrana.com
LEI Code: 5299006C0EVA5LAYOR30

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
Werbung

2412190  08.10.2026 CET/CEST

Aktuelle AGRANA Aktie News

DatumMeistgelesen
EQS GroupEQS-News: AGRANA mit deutlich verbessertem Halbjahresergebnis
EQS GroupEQS-AFR: AGRANA Beteiligungs-AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
EQS GroupEQS-DD: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Werbung - AGRANA-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
EQS GroupEQS-DD: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
EQS GroupEQS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: AGRANA erhöht EBIT-Prognose für Geschäftsjahr 2026|27
Werbung

AGRANA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AGRANA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.10.11 AGRANA Beteiligungs-AG halten Erste Bank AG
17.10.11 AGRANA Beteiligungs-AG hold Erste Group Bank
13.05.11 AGRANA Beteiligungs-AG halten Erste Bank AG
27.04.11 AGRANA Beteiligungs-AG halten Erste Bank AG
02.07.10 AGRANA akkumulieren Erste Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.