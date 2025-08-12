EQS-AFR: AGROB Immobilien AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Werte in diesem Artikel
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AGROB Immobilien AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Werbung
Werbung
Hiermit gibt die AGROB Immobilien AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.agrob-ag.de/investor-relations/berichte
15.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AGROB Immobilien AG
|Münchener Straße 101
|85737 Ismaning
|Deutschland
|Internet:
|www.agrob-ag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2309076 15.04.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf AGROB
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AGROB
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent