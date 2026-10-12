EQS-AFR: AIXTRON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AIXTRON SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die AIXTRON SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2027
Ort: https://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2027
Ort: https://www.aixtron.com/en/investors/publications
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2027
Ort: https://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2027
Ort: https://www.aixtron.com/en/investors/publications
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2027
Ort: https://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2027
Ort: https://www.aixtron.com/en/investors/publications
12.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AIXTRON SE
|Dornkaulstraße 2
|52134 Herzogenrath
|Deutschland
|Internet:
|www.aixtron.com
|LEI Code:
|5299004UJ4D51M25LD67
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2411238 12.10.2026 CET/CEST
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