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EQS-AFR: AIXTRON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
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Charts | News | Analysen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AIXTRON SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
AIXTRON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.10.2026 / 14:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die AIXTRON SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2027
Ort: https://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2027
Ort: https://www.aixtron.com/en/investors/publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2027
Ort: https://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2027
Ort: https://www.aixtron.com/en/investors/publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2027
Ort: https://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2027
Ort: https://www.aixtron.com/en/investors/publications

12.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AIXTRON SE
Dornkaulstraße 2
52134 Herzogenrath
Deutschland
Internet: www.aixtron.com
LEI Code: 5299004UJ4D51M25LD67

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2411238  12.10.2026 CET/CEST

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08.10.26 AIXTRON SE Hold Deutsche Bank AG
01.10.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 AIXTRON SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 AIXTRON SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.26 AIXTRON SE Hold Deutsche Bank AG

Information

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