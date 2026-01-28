DAX24.530 +0,5%Est505.898 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8900 +2,0%Nas25.871 -0,8%Bitcoin66.666 +0,8%Euro1,1602 -0,1%Öl108,9 -1,9%Gold4.493 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX fester -- EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile -- CSG mit starken Quartalszahlen -- DroneShield, Novo Nordisk, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
Einigung mit EU: USA bekommen Zollvorteile unter Vorbehalt Einigung mit EU: USA bekommen Zollvorteile unter Vorbehalt
Paukenschlag bei Mercedes-Benz: Gewerkschaftsverband kündigt Zusammenarbeit auf - Aktie schwächer Paukenschlag bei Mercedes-Benz: Gewerkschaftsverband kündigt Zusammenarbeit auf - Aktie schwächer
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-AFR: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

20.05.26 13:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aktien-Brauerei Kaufbeuren AG
115,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen

EQS Preliminary announcement financial reports: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Aktienbrauerei Kaufbeuren AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

20.05.2026 / 13:41 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Aktienbrauerei Kaufbeuren AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Financial report (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: May 22, 2026
Address: https://www.aktienbrauerei-ag.de/index.php?4ebaa8d2b954a

20.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG
Hohe Buchleuthe 3
87600 Kaufbeuren
Germany
Internet: www.aktien-brauerei.de

 
End of News EQS News Service

2330666  20.05.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Aktien-Brauerei Kaufbeuren AG

DatumMeistgelesen