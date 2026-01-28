DAX24.530 +0,5%Est505.898 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8900 +2,0%Nas25.871 -0,8%Bitcoin66.666 +0,8%Euro1,1602 -0,1%Öl109,1 -1,7%Gold4.492 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX fester -- EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile -- CSG mit starken Quartalszahlen -- DroneShield, Novo Nordisk, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
Einigung mit EU: USA bekommen Zollvorteile unter Vorbehalt Einigung mit EU: USA bekommen Zollvorteile unter Vorbehalt
Paukenschlag bei Mercedes-Benz: Gewerkschaftsverband kündigt Zusammenarbeit auf - Aktie schwächer Paukenschlag bei Mercedes-Benz: Gewerkschaftsverband kündigt Zusammenarbeit auf - Aktie schwächer
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-AFR: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

20.05.26 13:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aktien-Brauerei Kaufbeuren AG
115,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Aktienbrauerei Kaufbeuren AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

20.05.2026 / 13:41 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Aktienbrauerei Kaufbeuren AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 22.05.2026
Ort: https://www.aktienbrauerei-ag.de/index.php?4ebaa8d2b954a

20.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG
Hohe Buchleuthe 3
87600 Kaufbeuren
Deutschland
Internet: www.aktien-brauerei.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2330666  20.05.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Aktien-Brauerei Kaufbeuren AG

DatumMeistgelesen